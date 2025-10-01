ICC T20I રેન્કિંગ: અભિષેક શર્માએ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો

ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ ICC મેન્સ T20 પ્લેયર રેન્કિંગમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. એશિયા કપ 2025માં તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનને કારણે, 25 વર્ષીય ડાબોડી બેટ્સમેને 931 રેટિંગ પોઈન્ટ હાંસલ કર્યા, જેણે 2020નો ઈંગ્લેન્ડના ડેવિડ મલાન (919)નો રેકોર્ડ તોડ્યો. પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ તરીકે જાહેર કરાયેલા અભિષેકે ટુર્નામેન્ટમાં સાત મેચમાં 314 રન બનાવ્યા, લગભગ 45 ની સરેરાશ અને 200 નો સ્ટ્રાઈક રેટ. આ સાતત્ય અને આક્રમકતાએ તેને નંબર 1 T20 બેટ્સમેન તરીકેનું સ્થાન જાળવી રાખવામાં મદદ કરી.

શર્માએ સુપર ફોરમાં શ્રીલંકા સામે 61 રન અને બાંગ્લાદેશ સામે 75 રન બનાવ્યા, જેનાથી તેનું રેટિંગ 931 થઈ ગયું. પાકિસ્તાન સામેની ફાઇનલમાં તે માત્ર 5 રન બનાવીને આઉટ થયો હોવા છતાં, તેની પાછલી ઇનિંગ્સે ભારતને ટાઇટલ સુરક્ષિત કરવામાં મદદ કરી.

આ પ્રદર્શન સાથે, તેણે માત્ર માલનને પાછળ છોડી દીધું નહીં, પરંતુ ભારતીય બેટિંગ દિગ્ગજ વિરાટ કોહલીના 909 પોઈન્ટના કારકિર્દીના સર્વોચ્ચ રેકોર્ડને પણ તોડી નાખ્યો. આ ભારતની નવી આક્રમક T20 વ્યૂહરચનાની સફળતાનું પણ પ્રતીક છે, જેમાં ટોચના ક્રમે શર્માની વિસ્ફોટક બેટિંગ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહી છે.

અન્ય ભારતીય ખેલાડીઓના રેન્કિંગમાં પણ ફેરફાર જોવા મળ્યા.

તિલક વર્મા: ફિલ સોલ્ટથી 28 પોઈન્ટ પાછળ, 25 પોઈન્ટ પાછળ.

સૂર્યકુમાર યાદવ: ખરાબ ફોર્મને કારણે આઠમા સ્થાને સરકી ગયો.

કુલદીપ યાદવ: બોલરોના રેન્કિંગમાં નવ સ્થાન કૂદીને 12મા સ્થાને, ફાઈનલમાં ચાર વિકેટ લેવા બદલ પુરસ્કાર.

નોંધનીય છે કે ટીમ ઈન્ડિયાએ સતત સાત મેચ જીતીને એશિયા કપનો ખિતાબ જીત્યો હતો. ભારતે આ શ્રેણીમાં ત્રણ વખત પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું. ફાઇનલમાં ભારત અને પાકિસ્તાનનો પણ સમાવેશ થયો હતો, જે ભારતે પાંચ વિકેટથી જીત્યો હતો.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR