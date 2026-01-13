T20 World Cup : ICC એ બાંગ્લાદેશની માંગણી ફગાવી દીધી

2026 T20 વર્લ્ડ કપ એક મહિનાથી પણ ઓછો સમય બાકી છે. જોકે, બાંગ્લાદેશનો મુદ્દો હજુ પણ વણઉકેલાયેલો છે. IPLમાંથી બાંગ્લાદેશી ખેલાડી મુસ્તફિઝુર રહેમાનને બાકાત રાખ્યા બાદ, BCB (બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ) એ વિનંતી કરી હતી કે તેમની 2026 T20 વર્લ્ડ કપ મેચો ભારતથી શ્રીલંકા ખસેડવામાં આવે. બાંગ્લાદેશે સુરક્ષા ચિંતાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો. ICC એ હવે બાંગ્લાદેશના દાવાને ફગાવી દીધો છે કે ભારતમાં સુરક્ષા ખતરો છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ICC બાંગ્લાદેશની મેચો ભારતની બહાર ખસેડવા તૈયાર નથી.
ICC એ તેના અહેવાલમાં જણાવ્યું હતું કે તેને કોઈ સુરક્ષા ખતરો મળ્યો નથી. ICC એ તેની તપાસમાં સુરક્ષા ખતરાને નજીવો (ઓછો થી મધ્યમ) ગણાવ્યો છે. આ કોઈપણ મેચ માટે સામાન્ય છે. જોકે, ICC એ હજુ સુધી સત્તાવાર નિવેદન જારી કર્યું નથી. ૨૦૨૬નો T20 વર્લ્ડ કપ ૭ ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થવાનો છે. આજે ICC અને બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) વચ્ચે વાતચીત થઈ રહી છે, પરંતુ બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ મક્કમ છે.
અહેવાલો અનુસાર, BCB અને ICC એ મંગળવારે ૨૦૨૬ T20 વર્લ્ડ કપ અંગે વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા ચર્ચા કરી હતી. ટુર્નામેન્ટ શરૂ થવા માટે ખૂબ જ ઓછો સમય બાકી હોવાથી, BCB મક્કમ છે. આ વાતચીત દરમિયાન, BCB એ ICC ને તેની ગ્રુપ સ્ટેજ મેચો ભારતથી શ્રીલંકા ખસેડવા વિનંતી કરી.
BCB વતી, પ્રમુખ મોહમ્મદ અમીનુલ ઇસ્લામ, ઉપપ્રમુખ મોહમ્મદ શાખાવત હુસૈન અને ફારૂક અહેમદ, ક્રિકેટ ઓપરેશન્સ કમિટીના ડિરેક્ટર અને ચેરમેન નઝમુલ આબેદીન અને મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી નિઝામુદ્દીન ચૌધરીએ તેમના વલણની પુષ્ટિ કરી. BCB એ ફરી એકવાર “સુરક્ષા ચિંતાઓ” ને તેની વિનંતીનું કારણ ગણાવ્યું. જવાબમાં, ICC એ જણાવ્યું કે ટુર્નામેન્ટનું સમયપત્રક પહેલાથી જ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ICC એ BCB ને તેના વલણ પર પુનર્વિચાર કરવા પણ વિનંતી કરી. જોકે, બીસીબીની સત્તાવાર પ્રેસ રિલીઝ અનુસાર, બાંગ્લાદેશે પોતાનું વલણ બદલ્યું નથી અને તેની વિનંતી અંગે આઈસીસી સાથે ચર્ચા ચાલુ છે.
બાંગ્લાદેશ પાસે હવે બે વિકલ્પો છે
હજુ સુધી આ મામલાનો ઉકેલ ન આવવાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આઈસીસી બાંગ્લાદેશની માંગણી સ્વીકારી શકશે નહીં. આનું કારણ એ છે કે ટુર્નામેન્ટ શરૂ થવામાં વધુ સમય બાકી નથી. વધુમાં, હોટેલ બુકિંગ, ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફ માટે વિઝા અને અન્ય તમામ જરૂરી વ્યવસ્થાઓ પહેલાથી જ કરવામાં આવી છે. અચાનક ફેરફારો હવે લગભગ અશક્ય છે. બાંગ્લાદેશ પાસે ફક્ત બે જ વિકલ્પો બાકી છે: કાં તો બાંગ્લાદેશ સમયપત્રક મુજબ ટુર્નામેન્ટ રમે અથવા ટુર્નામેન્ટમાંથી ખસી જાય.
જો બાંગ્લાદેશ ન રમે અને ખસી જાય, તો આઈસીસી તેમની જગ્યાએ બીજી ટીમ લઈ શકે છે. જો કે, આટલા ઓછા સમયમાં આ સરળ રહેશે નહીં. તેથી, આઈસીસી હંમેશા બાંગ્લાદેશને તેનો નિર્ણય બદલવા વિનંતી કરશે. જો કે, જો બીજી ટીમ આગળ આવે છે, તો તે સ્કોટલેન્ડ હોઈ શકે છે.