ICCને બદલવા પડ્યા નિયમો, પ્રતિકા રાવલને પણ મળશે વિજેતા મેડલ..જાણો કેમ?

પ્રતિકા રાવલને મહિલા વર્લ્ડ કપ 2025 જીતવા બદલ ભારતીય ખેલાડીઓને મળેલો વિજેતા મેડલ મળ્યો ન હતો. જોકે, જય શાહની દરમિયાનગીરી બાદ, ICC એ તેના નિયમોમાં ફેરફાર કરવો પડ્યો છે. પ્રતિકાએ પોતે પુષ્ટિ આપી છે કે તેણીને પણ વિજેતા મેડલ મળશે.
ગયા રવિવારે, ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને પોતાનો પહેલો વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીત્યો હતો. ચેમ્પિયન બન્યા બાદ, બધી ખેલાડીઓને ટ્રોફી સાથે મેડલ આપવામાં આવ્યા હતા. પ્રતિકા રાવલ પણ હાજર હતી, પરંતુ તેણીને મેડલ મળ્યો ન હતો. નિયમો પ્રમાણે ટીમનો ભાગ રહેલી ફક્ત 15 ખેલાડીઓને મેડલ આપવામાં આવે છે.
જોકે શેફાલી વર્માએ ફક્ત બે મેચ રમી હતી, તેણીને મેડલ આપવામાં આવ્યો હતો કારણ કે તે ફાઇનલમાં ટીમનો ભાગ હતી. શેફાલી કરતાં વધુ મેચ રમનાર પ્રતિકા રાવલને મેડલ આપવામાં આવ્યો ન હતો કારણ કે તે ફાઇનલમાં ટીમનો ભાગ નહોતી.
પ્રતિકા રાવલે પુષ્ટિ આપી કે તેને મેડલ મળશે
એક ન્યૂઝ ચેનલ સાથે વાત કરતા પ્રતિકા રાવલે કહ્યું, “જય શાહે અમારા મેનેજરને મેસેજ કર્યો અને કહ્યું કે તેઓ પ્રતિકાનો મેડલ લાવવાની વ્યવસ્થા કરવા માંગે છે. તેથી હવે આખરે મારી પાસે મારો મેડલ છે.” પ્રતિકાએ પ્રધાનમંત્રી અને રાષ્ટ્રપતિ સાથેની મુલાકાત દરમિયાન જે મેડલ લીધો હતો તે સપોર્ટ સ્ટાફના એક સભ્ય દ્વારા તેમને આપવામાં આવ્યો હતો.
પ્રતિકા રાવલે ખુલાસો કર્યો કે ICC પ્રમુખ જય શાહે પહેલાથી જ અને ખાતરી આપી હતી કે તેણીને તેનો મેડલ મળશે, પરંતુ તેમાં થોડો સમય લાગી શકે છે. એને કહ્યું કે, “જો તમે માનો છો કે મારી પાસે મારો મેડલ છે, તો તે આવવાનો છે.”
બાંગ્લાદેશ સામેની લીગ મેચમાં ઇજાગ્રસ્ત
પ્રતિકા રાવલ બાંગ્લાદેશ સામેની અંતિમ લીગ સ્ટેજ મેચમાં ઘાયલ થઈ હતી, ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે તેનો પગ ખરાબ રીતે મચકોડાઈ ગયો હતો. તેણી વ્હીલચેરમાં ફાઇનલમાં હાજરી આપી હતી, અને એ વડા પ્રધાન અને રાષ્ટ્રપતિને પણ મળી હતી. તેણીએ ન્યુઝીલેન્ડ સામેની મહત્વપૂર્ણ મેચમાં ૧૨૨ રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. ઉપરાંત વર્લ્ડ કપમાં છ ઇનિંગમાં ૩૦૮ રન બનાવ્યા હતા.