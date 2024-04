PM મોદીએ RBIના કાર્યક્રમમાં આગામી પ્લાન જણાવ્યો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ની 90મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે આયોજિત કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. આ દરમિયાન તેમણે સામાન્ય ચૂંટણી બાદ નવી સરકાર બનાવવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ તેમના ત્રીજા કાર્યકાળની યોજના પણ જણાવી. તેમણે અમલદારોને કામના પૂર માટે તૈયાર રહેવા પણ કહ્યું હતું.

The @RBI plays pivotal role in advancing our nation’s growth trajectory. Speaking at its 90th year celebrations in Mumbai.https://t.co/95JoqaDy0U

— Narendra Modi (@narendramodi) April 1, 2024