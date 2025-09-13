મણિપુરની પરિસ્થિતિ પર પીએમ મોદીએ કહ્યું – ‘હું તમારી સાથે છું…’

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 13 થી 15 સપ્ટેમ્બર સુધી મિઝોરમ, મણિપુર, આસામ, પશ્ચિમ બંગાળ અને બિહારના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેઓ 71,850 કરોડ રૂપિયાથી વધુના વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કરશે. પીએમએ મિઝોરમથી પોતાનો પ્રવાસ શરૂ કર્યો હતો, જ્યાં તેમણે બૈરાબી-સૈરાંગ નવી રેલ્વે લાઇનનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ ઉપરાંત, પીએમએ મણિપુરમાં હજારો કરોડના પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ અને ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. પ્રધાનમંત્રી ગુવાહાટીમાં ભૂપેન હજારિકાની ૧૦૦મી જન્મજયંતિ ઉજવણી અને કોલકાતામાં જોઈન્ટ કમાન્ડર્સ કોન્ફરન્સ-૨૦૨૫નું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે.
Manipur is a vital pillar of India's progress. Addressing a programme during the launch of development initiatives in Churachandpur. https://t.co/1JENvDXOoE
— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2025
જ્યારે પ્રધાનમંત્રી મોદી ઇમ્ફાલ એરપોર્ટ પર ઉતર્યા ત્યારે ભારે વરસાદ પડી રહ્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે હવામાન હેલિકોપ્ટર મુસાફરી માટે અનુકૂળ ન હતું, તેથી ચુરાચંદપુર હવાઈ માર્ગે જઈ શક્યું નહીં. રેલી સ્થળ રોડ માર્ગે લગભગ દોઢ કલાક દૂર હતું. આમ છતાં, વડા પ્રધાન મોદીએ રસ્તા દ્વારા મુસાફરી કરવાનો નિર્ણય લીધો જેથી તેઓ કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં લોકોને મળી શકે. વડા પ્રધાન ભારે વરસાદમાં ચુરાચંદપુર પહોંચ્યા અને હજારો કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ કર્યો.
Every possible effort is being made to bring life back on track in Manipur.
For families who have been displaced, our government is providing assistance to build seven thousand new homes.
Recently, a special package of nearly ₹3,000 crore has been approved.
In addition,… pic.twitter.com/wpJbyo26vA
— BJP (@BJP4India) September 13, 2025
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મણિપુરની પરિસ્થિતિ પર કહ્યું, “હું તમને વચન આપું છું, હું તમારી સાથે છું. ભારત સરકાર તમારી સાથે છે.” વડા પ્રધાને કહ્યું કે સરકાર મણિપુરમાં જીવન પાટા પર લાવવા માટે દરેક શક્ય પ્રયાસ કરી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે બેઘર પરિવારો માટે 7 હજાર નવા ઘરો બનાવવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, 3,000 કરોડ રૂપિયાના પેકેજને મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને વિસ્થાપિતોને મદદ કરવા માટે 500 કરોડ રૂપિયાની ખાસ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
मणिपुर के नाम में ही मणि है, ये वो मणि है जो आने वाले समय में पूरे नॉर्थ-ईस्ट की चमक को बढ़ाने वाली है।
भारत सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि मणिपुर को विकास के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाएं। इसी कड़ी में मैं आज यहां आप सभी के बीच आया हूं।
थोड़ी देर पहले ही करीब 7 हजार करोड़… pic.twitter.com/t83whg6yKi
— BJP (@BJP4India) September 13, 2025
વડા પ્રધાન મોદીના કાર્યક્રમ વચ્ચે ઇમ્ફાલમાં કોંગ્રેસનો વિરોધ ચાલુ છે. વડા પ્રધાનના કાર્યક્રમ સ્થળની નજીક કાંગલા કિલ્લાથી થોડે દૂર કોંગ્રેસ ભવનની બહાર કાર્યકરો વિરોધ કરી રહ્યા છે. પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, વધારાના સુરક્ષા દળોને સ્થળ પર મોકલવામાં આવ્યા છે. પોલીસે કોંગ્રેસ મુખ્યાલયની અંદર વિરોધીઓને રોકી દીધા છે.
The land of Manipur is a land of hope and aspiration. Unfortunately, violence had cast its shadow on this beautiful region.
A short while ago, I met those affected who are living in relief camps.
After meeting them, I can say with confidence that a new dawn of hope and trust is… pic.twitter.com/sBFdTSvTXP
— BJP (@BJP4India) September 13, 2025
પીએમ મોદીએ અહીં 7000 કરોડ રૂપિયાના પ્રોજેક્ટ્સનો શિલાન્યાસ કર્યો. મણિપુર સરહદને અડીને આવેલું રાજ્ય છે. અહીં કનેક્ટિવિટી હંમેશા એક પડકાર રહ્યો છે. સારા રસ્તાઓના અભાવને કારણે તમારી સમસ્યા હું સમજું છું. 2014 થી, હું આગ્રહ કરી રહ્યો છું કે મણિપુરની કનેક્ટિવિટી માટે સતત કામ થવું જોઈએ. આ માટે, બે સ્તરે કામ કરવામાં આવ્યું. પ્રથમ – અમે મણિપુરમાં રેલ્વે લાઇન અનેકગણી વધારી. બીજું – શહેરોની સાથે ગામડાઓને રસ્તાઓ પૂરા પાડવા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો.