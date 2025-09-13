પાકિસ્તાની સેના પર ભીષણ આતંકવાદી હુમલો, 12 સૈનિકોના મોત

પાકિસ્તાનના અશાંત ઉત્તરપશ્ચિમ વિસ્તારમાં શનિવારે વહેલી સવારે પાકિસ્તાની તાલિબાન (TTP) દ્વારા કરવામાં આવેલા ઘાતક હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 12 સૈનિકો માર્યા ગયા અને ચાર અન્ય ઘાયલ થયા. સ્થાનિક વહીવટીતંત્ર અને સુરક્ષા અધિકારીઓએ સમાચાર એજન્સી AFP ને આ હુમલાની પુષ્ટિ કરી છે. માહિતી અનુસાર, હુમલો દક્ષિણ વઝીરિસ્તાન જિલ્લામાં સવારે 4 વાગ્યે થયો હતો જ્યારે એક સૈન્ય કાફલો આ વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો.
સ્થાનિક સરકારી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બંને બાજુથી ભારે ગોળીબાર થયો હતો, જેમાં 12 સુરક્ષા કર્મચારીઓ માર્યા ગયા હતા અને ચાર ઘાયલ થયા હતા. હુમલાખોરો પણ સૈન્યના શસ્ત્રો અને સાધનો લઈને સ્થળ પરથી ભાગી ગયા હતા. વિસ્તારના સુરક્ષા પ્રભારીએ પણ જાનહાનિની સંખ્યાની પુષ્ટિ કરી હતી અને કહ્યું હતું કે હુમલો ખૂબ જ આયોજનબદ્ધ અને તીવ્ર હતો.
પાકિસ્તાની તાલિબાને જવાબદારી લીધી
આતંકવાદી સંગઠન પાકિસ્તાની તાલિબાન, જેને તહરીક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાન (TTP) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, એ હુમલાની જવાબદારી લીધી છે. આ હુમલાને તાજેતરના મહિનાઓમાં ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતમાં થયેલી સૌથી ઘાતક ઘટનાઓમાંની એક માનવામાં આવે છે. એક સમયે આ પ્રદેશમાં TTPનું મજબૂત સ્થાન હતું, પરંતુ 2014માં પાકિસ્તાની સેના દ્વારા કરવામાં આવેલા મોટા ઓપરેશન બાદ તેને પીછેહઠ કરવાની ફરજ પડી હતી. જોકે, 2021માં અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાન સત્તામાં આવ્યા બાદ, સરહદી વિસ્તારોમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓ વધી રહી છે.