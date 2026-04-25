IPL 2026 માં મોટી દૂર્ઘટના: લુંગી એન્ગિડી ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત

આઈપીએલ 2026 માં દિલ્હી કેપિટલ્સ અને પંજાબ કિંગ્સ વચ્ચેની મેચમાં દિલ્હીનો બોલર લુંગી એન્ગિડી કેચ પકડવાના પ્રયાસમાં માથાના ભાગે ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો છે. માથામાં જોરદાર ફટકો લાગવાને કારણે તેને એમ્બ્યુલન્સમાં મેદાનની બહાર લઈ જવામાં આવ્યો હતો. આ મેચમાં દિલ્હીએ લુંગી એન્ગિડીના સ્થાને વિપ્રજ નિગમને કનકશન સબસ્ટિટ્યૂટ તરીકે સામેલ કર્યો છે. આ અકસ્માતને કારણે રમત લાંબા સમય સુધી રોકવી પડી હતી.
આ કરુણ ઘટના પંજાબ કિંગ્સની ઇનિંગ્સની ત્રીજી ઓવર દરમિયાન બની હતી. પંજાબનો બેટ્સમેન પ્રિયાંશ આર્યા આક્રમક બેટિંગ કરી રહ્યો હતો ત્યારે તેણે અક્ષર પટેલની ઓવરના ત્રીજા બોલ પર હવામાં ઉંચો શોટ રમ્યો હતો. બોલ મિડ-ઓફની દિશામાં હવામાં ઉંચો ગયો અને ત્યાં ઉભેલા લુંગી એન્ગિડીએ પાછળની તરફ દોડીને કેચ પકડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, બોલની ઊંચાઈ અને ઝડપને જજ કરવામાં એન્ગિડીથી ભૂલ થઈ ગઈ અને તે કેચ પકડતી વખતે સંતુલન ગુમાવી બેઠો હતો. નીચે પડતી વખતે એન્ગિડીનું માથું જમીન સાથે અત્યંત જોરથી પટકાયું હતું.
જમીન સાથે માથું અથડાતા જ એન્ગિડી પછડાયો અને પાછળની તરફ ગબડી ગયો હતો. તેણે તરત જ પોતાના બંને હાથ માથા પર રાખી દીધા અને એક મિનિટથી વધુ સમય સુધી તે કોઈ હલચલ કર્યા વિના મેદાન પર પડ્યો રહ્યો હતો. આ દ્રશ્ય જોઈને દિલ્હીના ખેલાડીઓ ગભરાઈ ગયા અને તરત જ મેડિકલ ટીમને બોલાવી હતી. ફિઝિયોએ લાંબા સમય સુધી તેની તપાસ કરી અને તેની ગરદનને ટેકો આપ્યો હતો. રાહતની વાત એ હતી કે તે બોલી શકતો હતો, પરંતુ ઈજાની ગંભીરતાને જોતા ડોક્ટરોએ કોઈ જોખમ ન લેવાનું નક્કી કર્યું હતું.
મેદાન પર જ એન્ગિડીની ગરદનમાં ‘નેક બ્રેસ’ લગાવવામાં આવ્યો અને તેને સ્ટેબિલાઇઝ કરવા માટે શરીર પર સ્ટ્રેપ્સ બાંધવામાં આવ્યા હતા. દિલ્હી કેપિટલ્સના હેડ કોચ રિકી પોન્ટિંગ પણ પોતાના ખેલાડીની હાલત જોવા મેદાનમાં દોડી આવ્યા હતા. મેડિકલ સ્ટાફે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ન જાય તે માટે મેદાન પર જ એમ્બ્યુલન્સ મંગાવી હતી. લગભગ 10 મિનિટ સુધી મેચ રોકી દેવામાં આવી હતી અને જ્યારે એમ્બ્યુલન્સ મેદાનમાં આવી ત્યારે આખું સ્ટેડિયમ સન્નાટામાં ડૂબી ગયું હતું. એન્ગિડીને હોસ્પિટલ ખસેડ્યા બાદ જ મેચ ફરી શરૂ કરવામાં આવી હતી.
લુંગી એન્ગિડીની ગંભીર હાલતને ધ્યાનમાં રાખીને દિલ્હી કેપિટલ્સે આઈસીસીના નિયમ મુજબ ‘કનકશન સબસ્ટિટ્યૂટ’ (Concussion Substitute) ની માંગ કરી હતી, જેને સ્વીકારવામાં આવી હતી. એન્ગિડીના સ્થાને દિલ્હીએ યુવા લેગ-સ્પિન ઓલરાઉન્ડર વિપ્રજ નિગમને મેદાનમાં ઉતાર્યો છે. વિપ્રજ હવે આ મેચમાં એન્ગિડીની જગ્યાએ બોલિંગ અને બેટિંગ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. હાલમાં એન્ગિડીના સ્વાસ્થ્ય અંગે વધુ અપડેટ્સની રાહ જોવાઈ રહી છે, પરંતુ પ્રાથમિક અહેવાલો મુજબ તેને નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યો છે.