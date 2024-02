હિમાચલમાં CM સુખુની કોંગ્રેસ સરકાર સંકટમાં

હિમાચલ પ્રદેશમાં રાજ્યસભાની એક બેઠક માટેની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની કારમી હાર બાદ પાર્ટી હવે મુખ્યમંત્રી સુખવિંદર સિંહ સુખુને પદ પરથી હટાવવા પર વિચાર કરી રહી છે. સૂત્રોએ મંગળવારે આ જાણકારી આપી. જો કે આખરી નિર્ણય કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા રાહુલ ગાંધી લેશે. હિમાચલ પ્રદેશમાં કોંગ્રેસની સરકાર છે

કોંગ્રેસના છ ધારાસભ્યોએ પક્ષ બદલ્યા બાદ રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં પાર્ટીની હારથી ટોચના નેતૃત્વમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે. આ જ કારણ છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટી તરત જ એક્શનમાં આવી ગઈ છે. પાર્ટીમાં વિભાજનની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને, હિમાચલ પ્રદેશ માટે બે નિરીક્ષકો – ડીકે શિવકુમાર અને ભૂપેન્દ્ર સિંહ હુડ્ડા – નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. બંને બુધવારે સવારે શિમલા પહોંચે તેવી શક્યતા છે. એવી અપેક્ષા છે કે નિરીક્ષકો શિમલા પહોંચશે અને પાર્ટીના તમામ ધારાસભ્યો સાથે વાત કરશે અને તેમની નારાજગી દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

