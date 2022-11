મોરબી અકસ્માત પર હાઈકોર્ટે ગુજરાત સરકારને ફટકાર લગાવી

30 ઓક્ટોબરના રોજ મોરબીમાં મચ્છુ નદી પર બ્રિટિશ સમયનો ઝૂલતો પુલ તૂટી પડતાં મહિલાઓ અને બાળકો સહિત 135 લોકોનાં મોત થયાં હતાં. ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં મંગળવારે મોરબી બ્રિજ અકસ્માત અંગેની સુઓમોટો જાહેર હિતની અરજી પર સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન કોર્ટે ટેન્ડર બહાર પાડવામાં જોવા મળેલી ખામીઓ બદલ રાજ્ય સરકાર અને મોરબી મહાનગરપાલિકાને સખત ઠપકો આપ્યો હતો. કોર્ટે કહ્યું કે મોરબી નગરપાલિકાએ હોશિયારી બતાવવાની જરૂર નથી.

Morbi bridge collapse | Gujarat HC frames issue regarding the failure of compliance of law while allocating contract to Ajanta group, seeks a reply from the state govt. It also directs to produce all files&asked state govt to make arrangements for jobs for kin of deceased persons

