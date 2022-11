60% વસ્તી, 80% અર્થતંત્ર, 75% વૈશ્વિક વેપાર, G-20 જુથનો વિશ્વમાં ડંકો

G20 એ વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી દેશોનું જૂથ છે. આ જૂથની તાકાતનો અંદાજ એ હકીકત પરથી જ લગાવી શકાય છે કે સમગ્ર વિશ્વની અર્થવ્યવસ્થામાં G-20નો હિસ્સો 80% છે. વિશ્વની 20 મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓનો સંગમ છે. વિશ્વની અડધાથી વધુ વસ્તી ધરાવતા દેશોના પ્રતિનિધિઓની બેઠક છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જી-20 સમિટમાં ભાગ લેવા ઈન્ડોનેશિયાની રાજધાની બાલી પહોંચી ગયા છે. અહીં તેઓ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બિડેન, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ અને રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે સ્ટેજ શેર કહ્યું હતું.

વિશ્વ G20ની સૂચનાઓનું પાલન કરે છે

G20 એ વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી દેશોનું જૂથ છે. આ જૂથની તાકાતનો અંદાજ એ હકીકત પરથી જ લગાવી શકાય છે કે સમગ્ર વિશ્વની અર્થવ્યવસ્થામાં G-20નો હિસ્સો 80% છે. અમેરિકા, ચીન, જાપાન, જર્મની અને ભારત જેવા ટોચની 5 સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા ધરાવતા દેશો આ જૂથનો ભાગ છે. આ દેશોના નેતાઓ દર વર્ષે મળે છે અને વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થાને કેવી રીતે આગળ લઈ શકાય તેની ચર્ચા કરે છે.

60% વસ્તી G20 દેશોમાં રહે છે

વિશ્વની અડધાથી વધુ વસ્તી જી-20 દેશોમાં રહે છે. સૌથી વધુ વસ્તી ધરાવતા ટોચના 4 દેશો આ જૂથનો ભાગ છે. એકલા ચીનની વસ્તી 138 કરોડથી વધુ છે. તે જ સમયે, ભારત બીજા નંબર પર આવે છે. આપણી વસ્તી પણ 132 કરોડને વટાવી ગઈ છે. ત્રીજા નંબરે અમેરિકા આવે છે, જેની વસ્તી 32 કરોડથી વધુ છે. ચોથા નંબર પર ઈન્ડોનેશિયાનો નંબર આવે છે. જો આપણે G-20માં સમાવિષ્ટ તમામ દેશોની વસ્તી ઉમેરીએ તો તે 60%ની નજીક છે.

વૈશ્વિક વેપારમાં G20 નો હિસ્સો 75%

સત્તાવાર G20 ડેટા અનુસાર, વૈશ્વિક વેપારમાં જૂથનો હિસ્સો 75% છે. G20માં સામેલ ભારત ખૂબ જ ઝડપથી વિકાસ કરી રહ્યું છે. IMF અનુસાર, 2023માં ભારત વિશ્વની સૌથી ઝડપથી વિકસતી અર્થવ્યવસ્થાઓમાંની એક હશે. તે જ સમયે, રશિયા, ઇટાલી અને જર્મની જેવા વિકસિત દેશોની અર્થવ્યવસ્થામાં મોટો ઘટાડો થશે. રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધની અસર વૈશ્વિક વેપાર પર પણ પડી રહી છે.

G20ની બેઠક આવતા વર્ષે ભારતમાં યોજાશે

જી-20 દેશોમાં ભારતનું વર્ચસ્વ ઝડપથી વધ્યું છે. G20 દેશોની બેઠકની અધ્યક્ષતા ભારત કરશે. આવતા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં G20ની બેઠક ભારતની રાજધાની નવી દિલ્હીમાં યોજાશે. બાલીમાં જ પીએમ મોદી તમામ G20 દેશોને આવતા વર્ષે ભારત આવવાનું આમંત્રણ આપીને આવશે. G20ની અધ્યક્ષતા અંગે પીએમ મોદીએ કહ્યું છે કે 1 ડિસેમ્બર 2022થી ભારત ઔપચારિક રીતે G20ની અધ્યક્ષતા સંભાળશે. તેમણે કહ્યું કે હું આવતા વર્ષે G20 સમિટ માટે તમામ સભ્ય દેશોના નેતાઓને વ્યક્તિગત રીતે આમંત્રિત કરીશ.