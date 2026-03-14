મોજતબા ખોમિનીની માહિતી આપનારને US આપશે એક કરોડ ડોલરનું ઇનામ

વોશિંગ્ટનઃ અમેરિકાના સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર આયાતોલ્લા મોજતબા ખોમિની અને અન્ય મોટા અધિકારીઓ વિશે માહિતી આપનાર માટે એક કરોડ ડોલરનું ઇનામ જાહેર કર્યું છે. સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટની યાદીમાં સામેલ 10 લોકોમાં ઈરાનના ગૃહમંત્રી એસ્કંદર મોમેણી, સુરક્ષા પ્રમુખ અલી લારીજાની અને ગુપ્તચર તથા સુરક્ષા મંત્રી ઇસ્માઈલ ખતીબ પણ સામેલ છે.

સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે માહિતી આપનાર લોકોને Tor અથવા Signal મારફતે માહિતી મોકલવા અપીલ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે તમારી માહિતીને આધારે તમને અન્ય દેશમાં પુનર્વસાવવામાં આવી શકે છે અને ઇનામ મેળવવા માટે પાત્ર બની શકો છો. સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના જણાવ્યા મુજબ આ લોકો ઈરાનની ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)ના વિવિધ વિભાગોને કમાન્ડ અને માર્ગદર્શન આપે છે, જે વિશ્વભરમાં આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓની યોજના બનાવે છે, તેને સંગઠિત કરે છે અને અમલમાં મૂકે છે. અમેરિકાનો “Rewards for Justice” કાર્યક્રમ એવી ગુપ્ત માહિતી માટે રોકડ ઇનામ આપે છે, જેના દ્વારા વોન્ટેડ વ્યક્તિઓને પકડવામાં અથવા તેમની સામે કેસ ચલાવવામાં મદદ મળે.

મોજતબા ખોમિનીના પિતા આયાતુલ્લા અલી ખોમિની 28 ફેબ્રુઆરી, 2026એ ઈરાન વિરુદ્ધ શરૂ થયેલા અમેરિકા-ઇઝરાયેલ યુદ્ધ દરમિયાન થયેલા બોમ્બમારામાં માર્યા ગયા હતા. માનવામાં આવે છે કે મોજતબા ખોમિની પણ અમેરિકા-ઇઝરાયેલના હુમલામાં ઘાયલ થયા છે. તેઓ જાહેરમાં દેખાયા નથી, જોકે ગુરુવારે તેમણે પોતાનું પ્રથમ નિવેદન જાહેર કર્યું હતું.

ઈરાની સેનાનો દાવો — દુશ્મનના 111 ડ્રોન નષ્ટ

મધ્ય-પૂર્વ યુદ્ધ શરૂ થયા પછીથી અત્યાર સુધી ઈરાની સેનાએ દુશ્મનના 111 ડ્રોન નષ્ટ કરી દીધા છે. ગાર્ડ્સે ફાર્સ પ્રાંત ઉપર એક MQ-9 ડ્રોન અને તબ્રીઝમાં બીજું એક વિમાન પણ તોડી પાડ્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું. આ સાથે અત્યાર સુધી નષ્ટ કરાયેલા વિવિધ પ્રકારના ડ્રોનની કુલ સંખ્યા 111 થઈ છે.

