દુબઈમાં તોફાન અને ભારે વરસાદના પગલે પૂરની સ્થિતિ, જાહેર કર્યું એલર્ટ

દુબઈમાં ભારે વરસાદઃ ખાડી દેશ સંયુક્ત આરબ અમીરાતના કેટલાક ભાગોમાં શનિવારે સવારે ભારે વરસાદ અને તોફાન બાદ સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ ગયું છે. ખાસ કરીને દુબઈના રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ જવાની સમસ્યા ઉભી થઈ છે. રસ્તાઓ પર અનેક ફૂટ પાણી જમા થતાં વાહનવ્યવહારને માઠી અસર થઈ હતી. રસ્તાઓ પાણીમાં ડૂબી ગયા બાદ સ્થાનિક પ્રશાસન દ્વારા એલર્ટ પણ જારી કરવામાં આવ્યું છે. હવામાન ખરાબ થવાની સંભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને, લોકોને બીચથી દૂર રહેવા અને ઘરમાં રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. ખરાબ હવામાનને કારણે ફ્લાઈટ ઓપરેશન પર પણ અસર પડી રહી છે.

Another Visual Dubai Airport source WhatsApp Forward #DubaiRains pic.twitter.com/yNVfexEjIo — MasRainman (@MasRainman) November 17, 2023

દરિયાકિનારા અને પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોથી દૂર રહેવાની સલાહ

ભારે વરસાદ બાદ બગડેલી પરિસ્થિતિને કારણે દુબઈ પોલીસ દ્વારા સવારે 6.30 વાગ્યે લોકોને એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. લોકોને દરિયાકિનારા અને પૂરની સંભાવનાવાળા વિસ્તારોથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. તેમજ વાહન ચાલકોને વધુ સાવચેતી રાખવા તાકીદ કરવામાં આવી હતી. તોફાન અને વરસાદને કારણે ખરાબ પરિસ્થિતિને જોતા UAEના નેશનલ મેટોરોલોજીકલ સેન્ટર દ્વારા યલો અને ઓરેન્જ એલર્ટ પણ જારી કરવામાં આવ્યું છે.

લોકો નાની હોડીઓ લઈને નીકળ્યા

આ દરમિયાન, લોકો શેરીઓમાં દેખાતી સ્થિતિ બતાવવા માટે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ‘X’ પર ઘણા વીડિયો પણ શેર કરી રહ્યા છે. એક યુઝરે વીડિયો દ્વારા બતાવ્યું છે કે રોડ પર એટલો પાણી ભરાઈ ગયો છે કે લોકો નાની હોડીઓ ચલાવતા જોવા મળે છે.

પાણી ભરાઈ જવાને કારણે શહેરના રસ્તાઓ દેખાતા નથી

અન્ય એક વીડિયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે દુબઈ સંપૂર્ણ રીતે ડૂબી ગયું છે. દરેક જગ્યાએ પાણી ભરાયેલું દેખાય છે. રસ્તાઓ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે. કેટલાય ફૂટ પાણીના કારણે રસ્તાઓ ક્યાંય ચમકતા નથી.

The sacred places should have always been kept away from dirt, evil & western culture. #Dubai #Saudi_Arabia pic.twitter.com/ephJgqupuf — Sibtain Shah (@SibtainShah_INC) November 18, 2023

ટ્રાફિક સુવ્યવસ્થિત થાય તે માટે રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક પોલીસ સજ્જ

બીજી તરફ દુબઈ પોલીસ ભારે વરસાદ બાદ ઉભી થયેલી પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા અને રસ્તાઓ પર ટ્રાફિકને સુવ્યવસ્થિત કરવા માટે સંપૂર્ણ સતર્કતા દાખવી રહી છે. આ ઉપરાંત દુબઈ મ્યુનિસિપાલિટી પણ આખા શહેરના રસ્તાઓ અને ગલીઓમાં એકઠા થયેલા વરસાદી પાણીને દૂર કરવામાં વ્યસ્ત છે.

⚡️Nature’s electrifying spectacle! 🌧️ Witness the stunning moment when lightning danced across the Burj Khalifa after a heavy downpour. Mother Nature meets modern marvel in this awe-inspiring clip! #BurjKhalifa #DubaiRains #LightningStrikes pic.twitter.com/7IqEfZKxYH — Peter Muchori (@peetngure) November 17, 2023

ભારે વરસાદની આગાહી પહેલા જ મજૂર વર્ગને આદેશ જારી કરવામાં આવ્યા હતા

UAE માં અપેક્ષિત વરસાદને કારણે, સરકારે ગુરુવારે ખાનગી ક્ષેત્રને વિનંતી કરી હતી કે તેઓ શુક્રવારે લોકોને કામ પર લાવવા માટે હળવા અભિગમ અપનાવે. અપેક્ષિત ભારે વરસાદ પહેલા શુક્રવારે લવચીક કામ કરવાની મંજૂરી આપવા વિનંતી કરવામાં આવી હતી.