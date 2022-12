નોટબંધી પર SCમાં સુનાવણી પૂર્ણ, અરજદારે લોકોને પડતી સમસ્યાઓનો ઉલ્લેખ કર્યો

સુપ્રીમ કોર્ટની બંધારણીય બેંચે 2016માં નોટબંધીને ખોટી રીતે જાહેર કરનારી અરજીઓ પર પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો છે. કોર્ટે તમામ પક્ષકારોને 2 દિવસમાં લેખિત દલીલો રજૂ કરવા જણાવ્યું છે. ઉપરાંત કેન્દ્ર સરકાર અને રિઝર્વ બેંકને નોટબંધીના નિર્ણય સાથે સંબંધિત પ્રક્રિયા સાથે સંબંધિત દસ્તાવેજો સીલબંધ એન્વલપ્સમાં સોંપવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં 58 અરજીઓ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

Supreme Court reserves judgement on various petitions challenging 2016's decision of the Central Government to demonetise the old notes of Rs 500 and Rs 1000. Supreme Court says "judgement reserved". pic.twitter.com/BiLCowbYgJ

