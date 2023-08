હરિયાણા નૂહ હિંસા: CM ખટ્ટરે સેન્ટ્રલ ફોર્સની વધુ ચાર કંપનીઓની માંગ કરી

હરિયાણા પોલીસે મંગળવારે નૂહમાં હિંસામાં જીવ ગુમાવનારા બે હોમગાર્ડના પરિવારોને 57 લાખ રૂપિયાનું વળતર આપવાની જાહેરાત કરી હતી. હરિયાણામાં હિંસામાં પાંચ લોકોના મોત થયા છે. નૂહમાં બે હોમગાર્ડ સહિત ચાર લોકો માર્યા ગયા હતા અને અન્ય ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા, જ્યાં ટોળાએ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના સરઘસને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જ્યારે ગુરુગ્રામની એક મસ્જિદમાં નાયબ ઇમામની હત્યા કરવામાં આવી હતી. એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, હિંસાને પગલે ગુરુગ્રામથી નુહ સુધી તૈનાત હોમગાર્ડ્સ નીરજ અને ગુરસેવનું ફરજ દરમિયાન મૃત્યુ થયું હતું. હરિયાણાના મુખ્ય પ્રધાન મનોહર લાલ ખટ્ટરે બુધવારે રાજ્યમાં સાંપ્રદાયિક હિંસાને પગલે કેન્દ્રીય દળોની વધુ ચાર કંપનીઓની માંગ કરી હતી અને કહ્યું હતું કે IRB (ભારતીય રિઝર્વ બટાલિયન) ની એક બટાલિયન પણ નૂહમાં તૈનાત કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે હરિયાણામાં કેન્દ્રીય દળોની 20 કંપનીઓ પહેલેથી જ તૈનાત છે, જેમાંથી 14 નૂહમાં, ત્રણ પલવલમાં, બે ગુરુગ્રામમાં અને એક ફરીદાબાદમાં તૈનાત છે.હરિયાણાના સીએમ મનોહર લાલ ખટ્ટરે એક મોટી જાહેરાત કરી છે કે સરકાર નૂહ હિંસા પીડિતોની મદદ માટે એક યોજના ચલાવશે. જેથી લોકોને સમયસર લાભ મળી શકે.

દિલ્હીમાં સંવેદનશીલ સ્થળો પર સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે

હરિયાણાના કેટલાક જિલ્લાઓમાં હિંસાની ઘટનાઓને ધ્યાનમાં રાખીને રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં સંવેદનશીલ સ્થળોએ સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે. દિલ્હી પોલીસે બુધવારે આ જાણકારી આપી. હરિયાણાના નૂહ અને ગુરુગ્રામમાં સાંપ્રદાયિક હિંસા વિરુદ્ધ બુધવારે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળના કાર્યકર્તાઓએ રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં અનેક સ્થળોએ પ્રદર્શનો કર્યા હતા.



41 FIR નોંધાઈ, 116ની ધરપકડ

હરિયાણાના ડીજીપી પી.કે. અગ્રવાલે કહ્યું કે ગઈકાલથી નુહ શહેરમાં કોઈ અપ્રિય ઘટના બની નથી. અત્યાર સુધીમાં 41 FIR નોંધવામાં આવી છે અને 116 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમને કોર્ટમાં રજૂ કરીને પોલીસ રિમાન્ડ પર લેવામાં આવશે. પૂછપરછમાં જેમના નામ આવશે તેના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

#WATCH | Haryana CM ML Khattar says, “Rajasthan govt had registered an FIR against Bajrang Dal’s Monu Manesar. We have told them that whatever help is required to look for him will be provided by us…” pic.twitter.com/kd6nbBfbNQ — ANI (@ANI) August 2, 2023



આગચંપીનાં બનાવ અંગે 3 સામે ગુનો નોંધ્યો હતો

ગુરુગ્રામ એસીપી મનોજ કુમારનું કહેવું છે કે સ્થિતિ સામાન્ય છે અને અમે બાદશાહપુરમાં સ્થિતિ સામાન્ય બનાવવા માટે કામ કરી રહ્યા છીએ. ગઈકાલે રાત્રે આગની ત્રણ અલગ-અલગ ઘટનાઓ અંગેની માહિતીના આધારે ત્રણ કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે.

#WATCH | Haryana CM ML Khattar says, “A scheme will be launched to assess the loss of properties & assets of the people in Nuh…” pic.twitter.com/V5J88moPRe — ANI (@ANI) August 2, 2023



પકડાયેલાઓને રિમાન્ડ પર લેવામાં આવશે

સીએમ ખટ્ટરે કહ્યું કે અત્યાર સુધીમાં 116 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આજે તેના રિમાન્ડ લેવામાં આવશે જેથી હિંસામાં સંડોવાયેલા વધુ લોકોને શોધી શકાય.

#WATCH | Haryana CM ML Khattar says, “We have passed an Act wherein it provides that for any loss Government issues compensation for the loss to Public property but as far as Private property is concerned, those who caused the loss are liable to compensate for it. So, we will… pic.twitter.com/9IO8piElgm — ANI (@ANI) August 2, 2023



ગુરુગ્રામ પોલીસ એલર્ટ પર છે

ગુરુગ્રામમાં હિંસા વચ્ચે ગુરુગ્રામ પોલીસે ટ્વિટ કરીને લોકોને આશ્વાસન આપ્યું છે. તેમણે ટ્વીટ કર્યું- અમે જનતાને વિનંતી કરીએ છીએ કે કૃપા કરીને ચિંતા ન કરો. આજે આગચંપી અને અથડામણની કેટલીક ઘટનાઓ બની છે. પરંતુ કોઈ મોટી ઘટના બની નથી. અમે સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા સઘન બનાવી છે અને શાંતિ જાળવવા માટે એલર્ટ પર છીએ.