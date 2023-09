દેશની પ્રથમ ગ્રીન હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ બસ શરૂ

કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ, કુદરતી ગેસ અને આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ સોમવારે દેશમાં ગ્રીન હાઇડ્રોજન ઉત્પાદન અને ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મંત્રાલયની પહેલના ભાગરૂપે દિલ્હીમાં પ્રથમ ગ્રીન હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલ બસ લોન્ચ કરી. તેમણે કહ્યું કે હાઇડ્રોજન એ ભવિષ્યનું બળતણ છે જે ભારતને તેના ડીકાર્બોનાઇઝેશન લક્ષ્યો હાંસલ કરવામાં અને સ્વચ્છ ઉર્જાની વધતી માંગને પહોંચી વળવામાં મદદ કરી શકે છે.

भारत का भविष्य

भविष्य का ईंधन

The future of India celebrates the fuel of the future!

Joined by enthusiastic school children at the flag-off of First Green Hydrogen Fuel Cell Bus!

