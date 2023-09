ભારત ડ્રોન શક્તિ: C-295 એરક્રાફ્ટ ભારતીય વાયુસેનામાં થયું સામેલ

ગાઝિયાબાદના હિંડન એરફોર્સ સ્ટેશન ખાતે આજે એટલે કે 25મી અને આવતીકાલે 26મી સપ્ટેમ્બરે ભારત ડ્રોન શક્તિ 2023ના બે દિવસીય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમનું આયોજન ભારતીય વાયુસેના અને ડ્રોન ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહ અને એરફોર્સ ચીફ વીઆર ચૌધરી હિંડન પહોંચ્યા હતા. તેમની સાથે કેન્દ્રીય રાજ્ય મંત્રી સાંસદ વીકે સિંહ પણ છે. રક્ષા મંત્રી રાજનાથ સિંહે C-295 MW ટ્રાન્સપોર્ટ એરક્રાફ્ટને ભારતીય વાયુસેનામાં સામેલ કર્યા. તે જ સમયે, મેક્સિકો અને અન્ય દેશોના સૈન્ય અધિકારીઓ ભારતીય ડ્રોન શક્તિ કાર્યક્રમ જોવા માટે હિંડન એરફોર્સ સ્ટેશન પહોંચ્યા છે.

Attended the unveiling ceremony of C-295 MW at the Hindon Air Force Station. This medium lift tactical aircraft is capable of taking off and landing from unprepared landing grounds and it will replace the HS-748 Avro aircraft.

The induction of C-295 will bolster medium lift… pic.twitter.com/hERBXoo9qa

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) September 25, 2023