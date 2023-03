દેશભરમાં H3N2 નવા ફ્લૂએ મચાવ્યો હાહાકાર

કોરોનાના જીવલેણ સંક્રમણ બાદ હવે દેશભરમાં નવા ફ્લૂના કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે. આ ફ્લૂ H3N2 ઈન્ફલ્યુએન્ઝા વાયરસ છે. AIIMSના પૂર્વ નિર્દેશક ડૉ.રણદીપ ગુલેરિયાએ હવે આ અંગે ચેતવણી આપી છે. ડૉ. રણદીપ ગુલેરિયાએ જણાવ્યું કે આ વાયરસ ટીપાં દ્વારા ફેલાય છે. તેમણે કહ્યું કે હાલમાં આ ફ્લૂના કેસમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. તેના લક્ષણો છે તાવ, ગળામાં દુખાવો, શરીરમાં દુખાવો અને નાકમાં પાણી આવવું. તે ઈન્ફલ્યુએન્ઝા વાયરસનો એક પ્રકાર છે. ડો. ગુલેરિયાએ કહ્યું કે મને નથી લાગતું કે આ અંગે ચિંતા કરવાની બહુ જરૂર છે કારણ કે આના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દીઓની સંખ્યા વધારે નથી. આ વાઈરલ દર વર્ષે બદલાય છે.

