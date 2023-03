લાલુ યાદવની CBIએ અઢી કલાકની પૂછપરછ કરી

જમીનના બદલામાં નોકરીના મામલામાં સીબીઆઈની ટીમે આજે લાલુ યાદવને દિલ્હીમાં તેમના નિવાસસ્થાન પર પૂછપરછ કરી. આશરે 2.30 સુધી લાલુ યાદવ દ્વારા પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં આવ્યા હતા. સોમવારે સીબીઆઈએ પટનામાં તેમની પત્ની અને બિહારના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન રાબડી દેવીની પૂછપરછ કરી હતી. લગભગ 4 કલાક માટે પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. રાઉસ એવન્યુ કોર્ટે પણ આ કેસમાં તમામ આરોપીઓને રજૂ કરવા સમન્સ જારી કર્યા છે. સીબીઆઈએ સોમવારે પટનામાં તેમના નિવાસસ્થાનમાં આ કેસમાં બિહારના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પ્રધાન રાબડી દેવી પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. આ સંદર્ભે સીબીઆઈ અધિકારીઓએ કહ્યું કે રાબડી દેવીના ઘરે દરોડા પાડવામાં આવ્યા નથી.. તેમણે કહ્યું કે સીબીઆઈએ રાબડી દેવીને નોટિસ ફટકારી હતી, ત્યારબાદ તેણે સોમવારે હાજર થવાનું કહ્યું હતું અને તપાસ એજન્સીની ટીમ તેની પૂછપરછ કરવા માટે તેમના નિવાસસ્થાન પર ગઈ હતી.

15 માર્ચે રજૂ કરવું પડશે

સીબીઆઈએ આ કેસમાં ચાર્જશીટ ફાઇલ કરી છે. વિશેષ અદાલતે આરોપીને 15 માર્ચે લલુ યાદવ અને તેના પરિવારના સભ્યો સહિતના આરોપીઓને કોર્ટમાં હાજર રહેવા સમન્સ જારી કર્યા છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે તપાસ એજન્સીએ કથિત કૌભાંડ ખુલ્લામાં તપાસ રાખી છે અને લાલુ પ્રસાદના પરિવારના સભ્યોની આ કેસમાં વધુ તપાસ હેઠળ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે સીબીઆઈ ટીમ આ સંદર્ભમાં લાલુ યાદવના પરિવારના કેટલાક વધુ દસ્તાવેજો પણ માંગી શકે છે.

Delhi | A CBI team arrives at the residence of RJD MP Misa Bharti to question party chief and her father Lalu Prasad Yadav in connection with the land-for-job case. pic.twitter.com/KnTm2iPCXq

