ભારત વૈશ્વિક અર્થતંત્રનો ચમકતો સ્ટાર : PM મોદી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ​​બજેટ પછીના વેબિનારને સમજાવી છે અને નાણાકીય ક્ષેત્ર પર ભારતની પ્રગતિ વિશે મોટી બાબતો કહી છે. નાણાકીય સમાવેશથી દેશના બેંકિંગ ક્ષેત્ર અને સ્વ -નિપુણ ભારત વિશે વાત કરી હતી. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે આજે ભારતને વૈશ્વિક અર્થતંત્રનો ચમકતો સ્ટાર કહેવામાં આવે છે અને દેશ પણ જી -20 ની રાષ્ટ્રપતિની જવાબદારી લઈ રહ્યો છે. 2021-22 વર્ષમાં ભારતે અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ એફડીઆઈ મેળવી છે.

પીએમ મોદીએ RuPay અને UPIનો ઉલ્લેખ કર્યો

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે RuPay અને UPI માત્ર ઓછી કિંમત અને ખૂબ સલામત તકનીકી જ નથી, પરંતુ તે વિશ્વમાં આપણી ઓળખ છે. જો ભારત આર્થિક શિસ્ત, પારદર્શિતા અને સમાવિષ્ટ અભિગમ સાથે ચાલે છે, તો આપણે પણ મોટો ફેરફાર જોઈ રહ્યા છીએ. આપણે વિવિધ ભૌગોલિક ક્ષેત્રો અને આર્થિક ક્ષેત્રોની પ્રગતિ માટે કાર્યરત ખાનગી ક્ષેત્રને પણ ટેકો આપવો પડશે. એક સમયે આ જ વસ્તુ બધે જ હતી કે ભારતમાં કરનો દર કેટલો ઉંચો છે, પરંતુ આજે ભારતની પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે અલગ છે.

Delhi | India is moving ahead in digital currency. In the 75th year of Independence, India transferred Rs 75,000 crores via UPI, this proves RuPay and UPI are not just low-cost and highly secure technology, it is our identity in the world: PM Narendra Modi pic.twitter.com/MNRa7APc9M



હોપ બેન્કિંગ સિસ્ટમ વિશે ઉભા થયા

બેન્કિંગ સિસ્ટમ અંગે પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે ભારતની બેંકિંગ સિસ્ટમમાં તાકાતના ફાયદા વધુને વધુ જમીન પર પહોંચે છે તે કલાકની માંગ છે. સરકારની નીતિઓની અસર એ છે કે નાણાકીય વૃદ્ધિની પહેલનો ફાયદો લોકોના કરોડ સુધી પહોંચી ગયો છે અને તે પરંપરાગત આર્થિક પ્રણાલીથી સંબંધિત છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આપણે દેશમાં ‘સ્થાનિક માટે વોકલ’ અને સેલ્ફ -રિલેશન મિશન માટે અભૂતપૂર્વ ઉત્સાહ જોઈ રહ્યા છીએ. ભારતમાં આવી પ્રતિભા, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને નવીનતાઓ છે જે આપણી નાણાકીય પ્રણાલીને ટોચ પર લઈ શકે છે.

Delhi | India has such talent, infrastructure and innovators who can take our financial system to the top. In the era of Industry 4.0, the platforms India is building are becoming a model for the world: PM Narendra Modi pic.twitter.com/Pl4LSCBfJn

