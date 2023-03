બાંગ્લાદેશ: ઢાકાની સાત માળની બિલ્ડીંગમાં વિસ્ફોટ; 14ના મોત, 100થી વધુ ઘાયલ

બાંગ્લાદેશની રાજધાની ઢાકામાં મંગળવારે એક સાત માળની ઇમારતમાં જોરદાર વિસ્ફોટ થયો હતો. આ ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 14 લોકોના મોત થયા છે. 100થી વધુ લોકો ઘાયલ હોવાનું કહેવાય છે. મળતી માહિતી મુજબ, વિસ્ફોટ સ્થાનિક સમય અનુસાર સાંજે લગભગ 4.50 કલાકે થયો હતો. માહિતી મળતાની સાથે જ ફાયર બ્રિગેડની પાંચ ટુકડીઓ ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવી હતી. વિસ્ફોટનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. ઘાયલોને ઢાકા મેડિકલ કોલેજ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે. આ તમામને હોસ્પિટલના ઈમરજન્સી યુનિટમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.

At least 7 people killed, over 70 people injured in an explosion at a building in Bangladesh’s Dhaka: Local media

— ANI (@ANI) March 7, 2023