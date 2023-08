વાઇબ્રન્ટ સમીટ જાન્યુઆરીમાં યોજાશેઃ સરકારની તૈયારી શરૂ

ગાંધીનગરઃ વર્ષ 2024ના જાન્યુઆરીના બીજા સપ્તાહમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમીટ યોજાશે. વાઇબ્રન્ટ સમીટને લઈને રાજ્ય સરકારે તૈયારીઓનો દોર શરૂ કરી દીધો છે. જોકે નવરાત્રીની ઉજવણી બાદ સરકાર વાઇબ્રન્ટ સમીટની ત્યારીઓ પુરજોશમાં શરૂ કરી દેશે, એમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું. હાલ સરકાર દ્વારા વાઇબ્રન્ટ સમીટને લઈને દેશનાં મહત્વના મેટ્રો શહેરમાં પ્રચાર કરીને ઉધોગકારોને રાજ્યમાં મૂડીરોકાણ કરવા મામલે પ્રચારપસાર કરવામા આવશે. આ ઉપરાંત વિદેશના કેટલાક દેશોમાં પણ વાઇબ્રન્ટ સમીટ મામલે પ્રચારપસાર કરવામાં આવશે.

આ વખતની વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં કેટલા દેશોને આમંત્રણ આપવાનું છે? આ સિવાય ક્યાં સેક્ટરોમાં વધુ રોકાણ કરવાનું છે? એ મામલે મુદે હાલ બંધબારણે બેઠક કરવામાં આવી રહી છે. હાલ તો રાજ્ય સરકારના ઉદ્યોગ વિભાગ દ્વારા વિવિધ કંપનીઓ સાથે MOU કરવામાં આવી રહ્યાં છે.

વડા પ્રધાન નરેન્‍દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતને બેસ્ટ ડેસ્ટિનેશન ફોર ઇન્‍વેસ્ટમેન્‍ટ બનાવવાના આશયે શરૂ કરેલી વાઇબ્રન્‍ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટની દસમી શ્રેણી જાન્યુઆરી-૨૦૨૪માં યોજાવાની છે. મુખ્ય મંત્રી ભૂપેન્‍દ્ર પટેલના માર્ગદર્શનમાં રાજ્ય સરકારે આ સમિટને સફળ બનાવવા માટેનાં શ્રેણીબદ્ધ આયોજનો હાથ ધર્યા છે.

In the run-up to the Vibrant Gujarat Summit in 2024, the Government of Gujarat has signed 14 MoUs worth more than INR 3,800 crore!#VGGS2024 pic.twitter.com/UekJfcqikr

