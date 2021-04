રિલાયન્સ રાજ્યને 400 ટન ઓક્સિજન પૂરો પાડશે

અમદાવાદઃ રાજ્યમાં દિવસે ને દિવસે કોરોનાને લીધે સ્થિતિ ખરાબ થઈ રહી છે. કોરોના સંક્રમણ વધી રહ્યું છે અને સામે હોસ્પિટલોમાં જગ્યા નથી, ત્યારે આ બધા વચ્ચે સૌથી મોટી આફત એ છે કે હોસ્પિટલોમાં ઓક્સિજનની તીવ્ર અછત વર્તાઈ રહી છે. ત્યારે કોંગ્રેસના અમિત ચાવડાએ રિલાયન્સના મુકેશ અંબાણીને પત્ર લખ્યો હતો.

ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશપ્રમુખ અમિત ચાવડાએ રિલાયન્સના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીને પત્ર લખી રાજ્યને ઓક્સિજન આપવાની માગ કરી છે. તેમણે લખ્યું છે કે મહારાષ્ટ્રની જેમ ગુજરાતને પણ મફતમાં ઓક્સિજન કંપની દ્વારા આપવામાં આવે. રિલાયન્સ દ્વારા મહારાષ્ટ્રને 100 મેટ્રિક ટન ઓક્સિજન વિના મૂલ્યે આપવામાં આવ્યો છે. જેનું ઉત્પાદન જામનગરમાં થઈ રહ્યું છે.

Appreciate the humane gesture of Shri Mukesh Ambani & RIL to provide free oxygen in Maharashtra. I urge RIL to provide oxygen to Gujarat too as our hospitals are also facing massive oxygen shortages.

RIL is pride of Gujarat & I am sure my advice will be heeded! @ril_foundation pic.twitter.com/UVH1CHiJZ4

— Amit Chavda (@AmitChavdaINC) April 20, 2021