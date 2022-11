રાજ્યમાં 1-5 ડિસેમ્બરે મતદાન, 8મી એ પરિણામ

નવી દિલ્હીઃ રાજ્યની વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખોનું એલાન કરી દેવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં બે તબક્કામાં ચૂંટણી થશે. રાજ્યમાં એક અને પાંચ ડિસેમ્બરે મતદાન થશે, જ્યારે પરિણામ હિમાચલ પ્રદેશની સાથે આઠ ડિસેમ્બરે આવશે. રાજ્યની 182 વિધાનસભાનો કાર્યકાળ આગામી 18 ફેબ્રુઆરીએ પૂરો થઈ રહ્યો છે. ચૂંટણીની તારીખો જાહેર થતાં રાજ્યમાં આચારસંહિતા લાગુ થઈ ગઈ છે.

મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવ કુમારે ચૂંટણીની તારીખોને જાહેર કરતાં પહેલાં મોરબીની દુઃખદ ઘટના અંગે શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે મૃતકોના આત્માને શાંતિ મળે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે 1274 મતદાન કેન્દ્રોનો વહીવટ સંપૂર્ણ રીતે મહિલાઓ અને સુરક્ષા કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવશે. સૌપ્રથમ વાર 33 મતદાન કેન્દ્રોની સ્થાપના અને વહીવટ સૌથી ઓછી વયના મતદાન કર્મચારી કરશે.

In Gujarat, as per the electoral roll published on 10.10.2022, over 4.9 crore electors are registered, out of which ~ 4.04 lakh are PwD electors; over 9.8 lakh 80+ senior citizens & 4.61 lakh first-time voters. #ECI #GujaratElections2022 #SSR pic.twitter.com/v6sVI8uC4M

