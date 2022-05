PM મોદીને હસ્તે મલ્ટિ સ્પેશિયલિટી હોસ્પિટલનું ઉદઘાટન

રાજકોટઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજકોટના આટકોટમાં માતુશ્રી કેડીપી મલ્ટિસ્પેશિયલિટી હોસ્પિટલનું ઉદઘાટન કર્યું હતું. આ હોસ્પિટલમાં 200 બેડ અને 64 ICUની સાથે વિસ્વ સ્તરની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. આ હોસ્પિટલનું ઉદઘાટન પછી વડા પ્રધાન એક જન સભાને સંબોધિત કરશે. વડા પ્રધાનની આ મુલાકાત રાજ્યની વિધાનસભાની ચૂંટણીને માટે બહુ મહત્ત્વની માનવામાં આવે છે. વડા પ્રધાન ઇફ્કોના નૈનો યુરિયા (લિક્વિડ) પ્લાન્ટનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે.

વડા પ્રધાન ગાંધીનગરના મહાત્મા મંદિરમાં ‘સહકાર સે સમૃદ્ધિ’ પર વિવિધ સહકારી સંસ્થાઓના નેતાઓના સેમિનારને સંબોધિત કરશે. ગુજરાતનું સહકારી ક્ષેત્ર સમગ્ર રાષ્ટ્ર માટે રોલ મોડલ રહ્યું છે. રાજ્યમાં સહકારી ક્ષેત્રમાં 84,000થી વધુ મંડળીઓ છે. આ મંડળીઓ સાથે લગભગ 231 લાખ સભ્યો સંકળાયેલા છે. રાજ્યમાં સહકારી ચળવળને વધુ મજબૂત બનાવવાની દિશામાં ગાંધીનગરના ‘સહકાર સે સમૃદ્ધિ’ પર વિવિધ સહકારી સંસ્થાઓનાના નેતાઓ સાથે સંવાદનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ સંવાદમાં વિવિધ સહકારી સંસ્થાઓના 7000થી વધુ આગેવાનો ભાગ લેશે.

Will be in Gujarat today, where I will be attending programmes in Rajkot and Gandhinagar. These programmes cover key sectors such as healthcare, cooperatives and farmer welfare. https://t.co/xgbcRSAPnR

— Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2022