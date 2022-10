IT Jobs: ટેક મહિન્દ્રાના રાજ્ય સરકાર સાથે MoU

અમદાવાદઃ દેશની પાંચમી સૌથી મોટી IT સર્વિસ નિકાસકાર કંપની ટેક મહિન્દ્રા ગુજરાતમાં 3000 નોકરીઓ આપશે. IT સર્વિસ નિકાસકાર કંપની ટેક મહિન્દ્રા આગામી પાંચ વર્ષોમાં રાજ્યમાં IT/IT સક્ષમ સેવાની નીતિ હેઠળ રાજ્ય સરકારની સાથે એક સમજૂતી કરાર (MoU) પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.

આ પ્રસંગે પ્રદેશના મુખ્ય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને રાજ્યના શિક્ષણપ્રધાન ડિતુ વાઘાણી હાજર રહ્યા હતા. આ MoU દ્વારા ટેક મહિન્દ્રા રાજ્યમાં કંપનીનું વિસ્તરણ કરી શકશે અને એ સાથે રાજ્યમાં નોકરીનું સર્જન થશે. કંપનીએ આ MoU થયા પછી આવનારાં પાંચ વર્ષોમાં 3000 પ્રોફેશનલ યુવકોને નોકરી આપશે. ટેક મહિન્દ્રાના CEO સીપી ગુરનાનીએ કહ્યું હતું કે રાજ્ય સરકારની સાથે MoU રાજ્યના વિકાસને વેગ આપશે, બલકે સ્થાનિક યુવકોની પ્રતિભાઓ માટે રોજગારી સર્જન કરવામાં મદદ કરશે.

In the presence of CM Shri @Bhupendrapbjp, an MoU has been signed between leading IT company @tech_mahindra and Gujarat Govt to deliver cutting-edge digital engineering services in the state, which will give employment opportunity to about 3000 youths over the next 5 years. pic.twitter.com/DyNh0GFShn

— CMO Gujarat (@CMOGuj) October 18, 2022