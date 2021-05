PM-કેરમાં દાન આપ્યા છતાં માતાની સારવારમાં બેડ ના મળ્યો  

અમદાવાદઃ દેશમાં કોરોના વાઇરસ રોગચાળાએ સેંકડો લોકોના જીવ લીધા છે. રાજ્યનું અમદાવાદ પણ કોરોના મામલે દેશના ટોચનાં શહેરોમાંનું એક છે. એપ્રિલથી મેના મધ્ય સુધીમાં અહીંની સ્થિતિ ત્રાહિમામ હતી. લોકોને હોસ્પિટલોમાં બેડ ન મળવાને લીધે કેટલાય લોકોના જીવ ગયા હતા. આવી સ્થિતિમાં એક શખસે પોતાની માને લઈને એક હોસ્પિટલથી બીજી હોસ્પિટલ ભટકતો રહ્યો, પણ તેની માતાને ક્યાં પણ બેડ ન મળ્યો. તેનું દર્દ અને ગુસ્સો સોશિયલ મિડિયા પર બહાર આવ્યું. રોગચાળા દરમ્યાન તેણે પીએમ કેર ફંડમાં રૂ. અઢી લાખ દાન કર્યા હતા, પણ તેની માતાનું મોત સારવાર વગર થયું છે.

અમદાવાદમાં રહેતા વિજય પારેખે તેની માતાના નિધનથી દુખી થઈને ટ્વિટર અકાઉન્ટથી એક પોસ્ટ કરી હતી. આ પોસ્ટમાં તેણે લખ્યું હતું કે રૂ. 2.50ની દાન મારી મરતી માતા માટે બેડની વ્યવસ્થા ન કરી શક્યું. મારે કેટલું દાન આપવું પડશે?

વિજય પારેખે ટ્વીટ કર્યું હતું કે રૂ. 2.51 લાખનું દાન મારી માતાને માટે બેડ નથી અપાવી શક્યું કૃપયા સલાહ આપો કે મારે ત્રીજી લહેરમાં બેડ રિઝર્વ કરવા માટે વધુ કેટલું દાન કરવું પડશે, જેથી હું વધુ મારા ઘરના સભ્યોને ગુમાવી ના દઉં.

Donation of 251k couldn’t ensure bed for my dying mother. Pls advise how much more should I donate to reserve berth for the 3rd wave so I don’t lose any more members..@PMOIndia, @rajnathsingh, @RSSorg, @smritiirani, @rashtrapatibhvn pic.twitter.com/9a66NxBlHG

— Vijay Parikh (@VeejayParikh) May 24, 2021