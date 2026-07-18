ગુજરાતમાં ચોમાસાની ધીમી ચાલ: સીઝનમાં હજુ પણ 52% વરસાદની મોટી ખોટ

ગુજરાતમાં આ વર્ષે ચોમાસાની ગતિ અપેક્ષા કરતાં ઘણી ધીમી પડતાં ખેડૂતો અને સામાન્ય નાગરિકો ચિંતામાં મુકાયા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા સત્તાવાર આંકડા અનુસાર, ચાલુ મોન્સૂન સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં રાજ્યમાં માત્ર 4.60 ઇંચ વરસાદ જ નોંધાયો છે, જે આ સમયગાળાની સામાન્ય સરેરાશ 9.64 ઇંચની સરખામણીએ ઘણો ઓછો છે. આ આંકડા સ્પષ્ટ કરે છે કે રાજ્યમાં હાલમાં વરસાદની 52 ટકા જેટલી મોટી ખોટ (Deficit) વર્તાઈ રહી છે, જેને પગલે જળાશયોના સ્તર નીચા જતાં પાણીના સંગ્રહની મોટી સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે.
છેલ્લા 24 કલાકમાં ક્યાં કેવો વરસાદ પડ્યો?
ચોમાસાની ધીમી ગતિ વચ્ચે પણ છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યના 95 તાલુકાઓમાં મેઘરાજાએ હાજરી પુરાવી છે, જેમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર સૌથી વધુ જોવા મળ્યું હતું. વરસાદી આંકડા પર નજર કરીએ તો:
વલસાડ જિલ્લાના કપરાડામાં સૌથી વધુ 3.70 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે.
નવસારીના ખેરગામમાં 2.17 ઇંચ અને સુરતના કામરેજમાં 2.13 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે.
આણંદના પેટલાદમાં 2.05 ઇંચ અને સોજીત્રામાં 1.97 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે.
આ ઉપરાંત ઘોઘંબા, નાનાપોંઢા, ભાવનગર, પલસાણા, વાલિયા, ધરમપુર અને બારડોલી જેવા પંથકોમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હોવાના અહેવાલ છે.
આગામી 7 દિવસ કેવું રહેશે હવામાન?
હવામાન વિભાગની નવીનતમ આગાહી મુજબ, આગામી એક સપ્તાહ સુધી રાજ્યમાં ચોમાસું સક્રિય રહેશે પરંતુ વરસાદનું જોર મધ્યમ કક્ષાનું જોવા મળશે:
18થી 20 જુલાઈ: અમદાવાદ, ગાંધીનગર સહિત સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ અને પવન સાથે હળવો થી મધ્યમ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે.
21થી 23 જુલાઈ: આ દિવસો દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં વરસાદની તીવ્રતા વધવાની શક્યતા છે, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના વિસ્તારોમાં વાતાવરણ સામાન્ય રહેવાની આશા છે.
ખેડૂતો અને જળાશયો માટે પડકારજનક સ્થિતિ
વરસાદમાં પડેલી આ મોટી ખોટને કારણે ખાસ કરીને કૃષિ ક્ષેત્રે ચિંતાના વાદળો ઘેરાયા છે. વાવણી કરી ચૂકેલા ખેડૂતો હવે પાકના રક્ષણ અને તેની યોગ્ય વૃદ્ધિ માટે સારા વરસાદની ચાતક નજરે રાહ જોઈ રહ્યા છે. બીજી તરફ, રાજ્યના નાના-મોટા ડેમો અને જળાશયોમાં પાણીની આવક ઓછી થતાં આગામી સમયમાં સિંચાઈ અને પીવાના પાણીની કટોકટી ન સર્જાય તે માટે પણ તંત્ર નજર રાખી રહ્યું છે.