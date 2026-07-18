આમિર ખાનને લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગના નામે ધમકી, પોલીસે તપાસ શરૂ કરી

બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર આમિર ખાનને ફેસબુક પોસ્ટ દ્વારા ધમકીઓ મળી હોવાના અહેવાલ છે. જોકે, મુંબઈ પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, અભિનેતા કે તેમની ટીમે હજુ સુધી ફરિયાદ નોંધાવી નથી.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે તેમને મીડિયા રિપોર્ટ્સ દ્વારા આમિર ખાનને મળેલી ધમકી વિશે જાણવા મળ્યું છે અને આગળની કાર્યવાહી કરતા પહેલા વાયરલ પોસ્ટની સત્યતાની તપાસ કરી રહ્યા છે.
ધમકીમાં શું લખ્યું હતું?
INS અનુસાર, આમિરને લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ સાથે કથિત રીતે જોડાયેલી ફેસબુક પોસ્ટ દ્વારા ધમકી મળી હતી. પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે,”હું અર્જુ બિશ્નોઈ અને ટાયસન બિશ્નોઈ (લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગ્રુપ) છું. જે લોકો આપણા દેશમાં આપણી સંસ્કૃતિ વિરુદ્ધ કામ કરી રહ્યા છે અને આમિર ખાન જેવા લોકો જે ‘લવ જેહાદ’ના નામે તેનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે તેમને અમે સહન કરીશું નહીં.”
પોસ્ટમાં આગળ લખ્યું હતું કે, “તેમને (આમિર ખાન) ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં જવાબ આપવામાં આવશે. આ આપણા સનાતન ધર્મ અને આપણા દેશની વિરુદ્ધ છે, જેઓ સ્ટારડમના નામે આવી બાબતોને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે.અમે તેમને બક્ષીશું નહીં.”
પોલીસે શું કહ્યું?
મુંબઈ પોલીસે જણાવ્યું હતું કે આમિર ખાન કે તેની ટીમે અત્યાર સુધી ફરિયાદ નોંધાવી નથી. પોલીસને મીડિયા રિપોર્ટ્સ દ્વારા કથિત ધમકી વિશે જાણવા મળ્યું, જેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તે ફેસબુક દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તેઓ હાલમાં આ માહિતીની ચકાસણી કરી રહ્યા છે. આમિર ખાન તરફથી ઔપચારિક ફરિયાદ મળ્યા બાદ વધુ તપાસ શરૂ થશે.
આમિરે 5 જુલાઈએ ગૌરી સાથે લગ્ન કર્યા
બોલીવુડ સુપરસ્ટાર આમિર ખાને 5 જુલાઈએ તેની પાર્ટનર ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે લગ્ન કર્યા. આ તેમના ત્રીજા લગ્ન છે. તેઓએ ઘરે એક ખાનગી સમારંભમાં લગ્ન કર્યા, જેમાં ફક્ત પરિવારના સભ્યો અને નજીકના મિત્રો જ હાજર રહ્યા.
આમિર ખાન ત્રણ વાર લગ્ન કરી ચૂક્યા છે. આમિર ખાનના પહેલા લગ્ન રીના દત્તા સાથે થયા હતા, જે 1986 થી 2002 સુધી ચાલ્યા હતા. ત્યારબાદ તેમણે ફિલ્મ નિર્માતા કિરણ રાવ સાથે લગ્ન કર્યા હતા, જે 2005 થી 2021 સુધી ચાલ્યા હતા. આમિર ખાને 5 જુલાઈના રોજ મુંબઈના બાંદ્રા સ્થિત તેમના ઘરે એક ખાનગી સમારોહમાં ગૌરી સ્પ્રેટ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. આ તેમના ત્રીજા લગ્ન છે.