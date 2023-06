બિપરજોય વાવાઝોડાને પગલે GSSSB અને GPSCની વર્ગ-2ની પરીક્ષા હાલ પૂરતી મોકૂફ

GPSC દ્વારા તારીખ 19 જૂનના રોજ આયોજિત મદદનીશ વન સંરક્ષક વર્ગ-2ની મુખ્ય પરીક્ષા વાવાઝોડાને કારણે હાલ પૂરતી મોકૂફ રખાવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે બાકીની પરીક્ષાની તારીખો યથાવત રહેશે. જેમાં તારીખ 21 અને 23 જૂન 2023ના રોજની પરીક્ષા પેપર-3, 4 અને 5 યથાવત રાખવામાં આવી છે.

19 જૂનની મદદનીશ વન સંરક્ષક વર્ગ-2ની મુખ્ય પરીક્ષા મુલતવી

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC) દ્વારા મદદનીશ વન સંરક્ષક, વર્ગ-2ની મુખ્ય પરીક્ષા (લેખિત) તારીખ 19, 21 અને 23 જૂન 2023ના રોજ યોજવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ રાજ્યમાં બિપોરજોય વાવાઝોડાને ધ્યાને લઈને તારીખ 19 જૂન-2023ના રોજ યોજાનાર પેપર-1 અને 2ની પરીક્ષા હાલ પૂરતી મોકૂફ રાખવા માટે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્યમાં બિપોરજોય વાવાઝોડાની અસર સમગ્ર ગુજરાતમાં વર્તાઇ રહી છે. તેવામાં મદદનીશ વન સંરક્ષક, વર્ગ-2ની મુખ્ય પરીક્ષા મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. જ્યારે તારીખ 21 અને 23 જૂન 2023ના રોજની પરીક્ષા પેપર-3, 4 અને 5 યથાવત રાખવામાં આવી છે. મોકૂફ રાખવામાં આવેલી પરીક્ષા બાબતે આયોગ દ્વારા ટૂંક સમયમાં આયોગની વેબસાઈટ પર તારીખ જાહેર કરવામાં આવશે, જેની સંબંધિત ઉમેદવારોએ નોંધ લેવા સંયુક્ત સચિવ, ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ, ગાંધીનગરની યાદીમાં જણાવાયું છે.

Important Notice, Advt. No. 12/2022-23, Assistant Conservator of Forest, Class-2 regarding Postponement of the Paper-1 & Paper-2 only of the Mains Written Examination to be held on 19.06.2023. Other Papers (Paper-3, 4 & 5) will be taken as scheduled https://t.co/nEJlw17eqQ

— GPSC (@GPSC_OFFICIAL) June 15, 2023