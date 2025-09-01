ઓગસ્ટમાં ₹1.86 લાખ કરોડનું જંગી GST કલેક્શન થયું

સરકારે સોમવારે GST કલેક્શનના આંકડા શેર કર્યા, જે રાહતદાયક છે. જો આપણે સરકારી આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો, ઓગસ્ટ મહિનામાં કલેક્શન 1.86 લાખ કરોડ રૂપિયા હતું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા કરતા 6.5 ટકા વધુ છે. તમને જણાવી દઈએ કે ઓગસ્ટ 2024માં તે 1.75 લાખ કરોડ રૂપિયા હતું. બીજી તરફ, જો આપણે પાછલા મહિનાની વાત કરીએ તો, જુલાઈ 2025માં GST કલેક્શનથી સરકારી તિજોરીમાં 1.96 લાખ કરોડ રૂપિયા આવ્યા.
સોમવારે જાહેર કરાયેલા સરકારી આંકડા અનુસાર, સ્થાનિક આવકમાં ઉછાળાને કારણે, ઓગસ્ટમાં કુલ GST કલેક્શન 1.86 લાખ કરોડ રૂપિયાથી વધુ પહોંચી ગયું. ગયા મહિને, આ આવક 9.6 ટકા વધીને 1.37 લાખ કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ, જ્યારે આયાત કર 1.2 ટકા ઘટીને 49,354 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયો. જો આપણે GST રિફંડ પર નજર કરીએ તો, તે વાર્ષિક ધોરણે 20 ટકા ઘટીને રૂ. 19,359 કરોડ થયું છે.
એપ્રિલ 2025 માં રેકોર્ડ કલેક્શન
જો આપણે GST કલેક્શનના અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા આંકડા પર નજર કરીએ, તો તે આ વર્ષે એપ્રિલ મહિનામાં હતું, જ્યારે સરકારે GST કલેક્શનથી રૂ. 2.37 લાખ કરોડની કમાણી કરી હતી. GST લાગુ થયા પછી આ અત્યાર સુધીનો સૌથી વધુ કલેક્શન હતો.
નોંધનીય છે કે મજબૂત GST કલેક્શનનો આ આંકડો એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે GST કાઉન્સિલની બેઠક બે દિવસ પછી યોજાવા જઈ રહી છે. આમાં, GST સુધારા હેઠળ ટેક્સ સ્લેબની સંખ્યા ઘટાડવા અને GST દરોને તર્કસંગત બનાવવા પર ચર્ચા થવા જઈ રહી છે.
દેશમાં GSTમાં પરિવર્તનની તૈયારી
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 15 ઓગસ્ટના રોજ સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર પરથી નેક્સ્ટ જનરેશન GST રિફોર્મની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું હતું કે સરકાર આગામી પેઢીના GST રિફોર્મ લાવી રહી છે અને તેનાથી સામાન્ય માણસ પર ટેક્સનો બોજ ઓછો થશે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે દિવાળી પહેલા તેનો અમલ થઈ જશે. નવી GST સિસ્ટમમાં, કર પ્રણાલીને સરળ બનાવવા માટે ફક્ત બે દર, 5% અને 18% લાગુ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે.
GOM ની મંજૂરી, 3-4 સપ્ટેમ્બરના રોજ બેઠક
20 અને 21 ઓગસ્ટના રોજ નવી દિલ્હીમાં યોજાયેલી મંત્રીઓના જૂથ (GOM) ની બેઠકમાં, બે ટેક્સ સ્લેબના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી અને 12% અને 28% GST સ્લેબને નાબૂદ કરવા સંમતિ આપવામાં આવી હતી. સામેલ સભ્યોએ 5% અને 18% GST સ્લેબના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી હતી. જોકે, સરકારને આ GST સુધારાથી લગભગ રૂ. 40,000 કરોડના મહેસૂલના નુકસાનનો ભય છે. હવે GST કાઉન્સિલની 56મી બેઠક 3 અને 4 સપ્ટેમ્બરના રોજ યોજાવાની છે, જેમાં આ મુદ્દા પર અંતિમ મહોર લગાવવામાં આવશે.