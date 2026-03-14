દેશભરમાં ગેસ સિલિન્ડરની જમાખોરી સામે સરકાર એક્શનમાં, હજારો સિલિન્ડર જપ્ત

નવી દિલ્હીઃ દેશભરમાં ગેસ સિલિન્ડરની જમાખોરીના કેસ સામે આવી રહ્યા છે. એક તરફ સામાન્ય લોકો લાંબી લાઈનોમાં ઊભા છે, તો બીજી તરફ જમાખોરો મોટી સંખ્યામાં સિલિન્ડરો છુપાવીને રાખ્યા છે. એ દરમિયાન સરકાર આવા જમાખોરો સામે સતત કાર્યવાહી કરી રહી છે અને અત્યાર સુધી હજારો સિલિન્ડરો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલતા યુદ્ધ વચ્ચે હવે ભારતમાં એલપીજીનું સંકટ વધુ ગંભીર બનતું જઈ રહ્યું છે. જોકે ભારત સરકાર વારંવાર લોકોને પેનિક બુકિંગ ન કરવા અપીલ કરી રહી છે. તેમ છતાં ગેસ એજન્સીઓ અને ગોડાઉન બહાર લોકોની લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે. ઘણા લોકો નોકરીમાંથી રજા લઈને સવારે જ લાઈનમાં ઊભા રહી જાય છે, પરંતુ સાંજ સુધીમાં પણ ઘણા લોકોને સિલિન્ડર મળતો નથી.
જમાખોરો સામે કાર્યવાહી
સરકાર કાળાબજારી અને જમાખોરી સામે કડક વલણ અપનાવી રહી છે. દરેક રાજ્યમાં પોલીસ અને પ્રશાસન એક્શન મોડમાં છે. મોંઘા ભાવમાં સિલિન્ડર વેચનારા લોકો સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરીને તેમને જેલ સુધી મોકલવામાં આવી રહ્યા છે. અનેક હોટેલ અને રેસ્ટોરાં હવે ઇન્ડક્શન અથવા કોલસાના સહારે કામ ચલાવવા મજબૂર બન્યા છે. સંકટના સમયે લાભ લેવા પ્રયત્ન કરનારાઓ સામે કાર્યવાહી ચાલી રહી છે અને એલપીજી સિલિન્ડરની કાળાબજારી તથા જમાખોરી પર સરકારની કડક નજર છે. મુંબઈથી લઈને ઉત્તર પ્રદેશ સુધી એલપીજી સંગ્રહ કરીને રાખનારા લોકો સામે કાર્યવાહી થઈ રહી છે.
ભોપાલમાં હજારો સિલિન્ડર જપ્ત
મધ્ય પ્રદેશના ભોપાલમાં એક બંધ પડેલી ગેસ એજન્સીમાંથી પોલીસ અને પ્રશાસને મળીને 668 સિલિન્ડર જપ્ત કર્યા છે. અહીં ત્રણ ટ્રક ભરેલાં સિલિન્ડર મળ્યાં છે, જે સંકટના સમયમાં મોટી સફળતા માનવામાં આવી રહી છે. રજિસ્ટરમાં નોંધ કર્યા વગર રાખેલા 1574 સિલિન્ડર પણ મળી આવ્યાં છે. કહેવામાં આવે છે કે આ બંધ ગેસ એજન્સી લોકો પાસેથી મોંઘા ભાવે એલપીજી સિલિન્ડર વેચતી હતી.
છત્તીસગઢમાં પણ 741 સિલિન્ડર જપ્ત
એલપીજી સંકટ વચ્ચે છત્તીસગઢ સરકાર પણ એક્શન મોડમાં છે. રાજ્યમાં અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાં 102 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન 741 સિલિન્ડર જપ્ત કરવામાં આવ્યાં છે. રાયપુરમાં સૌથી વધુ 392 સિલિન્ડર જપ્ત થયાં છે. એલપીજી સિલિન્ડર જમા કરીને રાખનારા લોકો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.