‘મોદી કા પરિવાર’ને લઈને PM મોદીએ કરી અપીલ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ‘મોદી કા પરિવાર’ ટેગ લાઇનને લઈને મોટી વાત કહી છે. પીએમએ કહ્યું કે અમને ટેગ લાઇન ‘મોદી કા પરિવાર’થી ઘણી તાકાત મળી છે. આ માટે હું ભારતના લોકોનો આભાર માનું છું અને વિનંતી કરું છું કે હવે તમે તમારા સોશિયલ મીડિયામાંથી ‘મોદી કા પરિવાર’ને હટાવી શકો છો. પ્રદર્શન નામ બદલાઈ શકે છે, પરંતુ ભારતની પ્રગતિ માટે પ્રયત્નશીલ પરિવાર તરીકે અમારું બંધન મજબૂત અને અતૂટ રહે છે. પીએમ મોદીએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન, ભારતભરના લોકોએ મારા પ્રત્યેનો પ્રેમ દર્શાવવા માટે તેમના સોશિયલ મીડિયા પર ‘મોદી કા પરિવાર’ ઉમેર્યો હતો. ભારતની જનતાએ સતત ત્રીજી વખત એનડીએને બહુમતી આપી છે, જે એક પ્રકારનો રેકોર્ડ છે. જનતાએ અમને દેશની ભલાઈ માટે કામ કરતા રહેવાનો આદેશ આપ્યો છે.

Through the election campaign, people across India added ‘Modi Ka Parivar’ to their social media as a mark of affection towards me. I derived a lot of strength from it. The people of India have given the NDA a majority for the third consecutive time, a record of sorts, and have…

