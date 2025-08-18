ગોપાલ મુખર્જીના પૌત્રએ વિવેક અગ્નિહોત્રી વિરુદ્ધ FIR નોંધાવી

ફિલ્મ ‘બંગાળ ફાઇલ્સ’ રિલીઝ પહેલા જ વિવાદોમાં ઘેરાયેલી છે. તાજેતરમાં કોલકાતામાં આયોજિત આ ફિલ્મના ટ્રેલર લોન્ચ ઇવેન્ટમાં હોબાળો થયો હતો. વિવેક અગ્નિહોત્રી વિરુદ્ધ અનેક એફઆઈઆર પણ નોંધાઈ છે. ગોપાલ મુખર્જીના પરિવારે પણ દિગ્દર્શક વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે.
‘બંગાળ ફાઇલ્સ’ ફિલ્મ છેલ્લા ઘણા સમયથી વિવાદમાં છે. એવામાં 1946માં રમખાણો અટકાવનારા લોકપ્રિય બંગાળી યોદ્ધા ગોપાલ મુખર્જીના પૌત્ર શાંતનુ મુખર્જીએ વિવેક અગ્નિહોત્રી વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોંધાવી છે. તેમણે દિગ્દર્શક પર તેમના દાદાની છબી ખરાબ કરવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે.
બંગાળી યોદ્ધા ગોપાલ મુખર્જીના પરિવારે ફિલ્મ ‘બંગાળ ફાઇલ્સ’માં તેમની ભૂમિકા પર વાંધો ઉઠાવ્યો છે. ટ્રેલરમાં ગોપાલ મુખર્જીને ‘કસાઈ ગોપાલ પઠા’ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તેમના પરિવારે આનો વિરોધ કર્યો છે અને દિગ્દર્શક સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે.
ગોપાલ મુખર્જીના પૌત્ર શાંતનુનો દાવો છે કે ટ્રેલરમાં તેમના દાદાને ખોટી રીતે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તેમના દાદા વ્યવસાયે કસાઈ નહોતા, પરંતુ એક કુસ્તીબાજ અને અનુશીલન સમિતિના વડા હતા. તેમણે રમખાણો રોકવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.