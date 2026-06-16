અભિનેતા સૌરભ રાજ જૈને સફળતા, સંઘર્ષ, જીવનના હેતુ અંગે શું કહ્યું?

અમદાવાદ: GLS યુનિવર્સિટીની સંવાદ શ્રેણી ‘Decoded with Dr. Chandni Kapadia’ અંતર્ગત જાણીતા અભિનેતા સૌરભ રાજ જૈન સાથે સંવાદ યોજાયો હતો. ટેલિવિઝન પર શ્રીકૃષ્ણ અને ભગવાન શિવ જેવા પાત્રોને જીવંત બનાવનાર સૌરભ રાજ જૈને આ પ્રસંગે પોતાના જીવનના એવા પાસાઓ રજૂ કર્યા, જે તેમની લોકપ્રિય છબીથી ઘણાં આગળ હતા. કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ, ફેકલ્ટી સભ્યો અને મહેમાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ માત્ર એક સંવાદ નહીં, પરંતુ અનુભવો, સંઘર્ષો અને આત્મચિંતનથી ભરપૂર એક અનોખી સફર બની રહી.
ડૉ. ચાંદની કાપડિયા સાથેની વાતચીત દરમિયાન સૌરભ રાજ જૈને પોતાના કારકિર્દીના પ્રારંભિક દિવસો, અનિશ્ચિતતાઓ, સતત મળતા અસ્વીકાર અને સફળતા સુધી પહોંચવા માટે કરેલી લાંબી રાહ વિશે ખુલ્લા મનથી ચર્ચા કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે સફળતા ક્યારેય અચાનક મળતી નથી. પરંતુ ધીરજ, સતત પ્રયત્નો અને અડગ વિશ્વાસ દ્વારા ધીમે ધીમે ઘડાતી જાય છે.
તેમણે એ પણ જણાવ્યું કે મનોરંજન જગતમાં પ્રવેશ કરતી વખતે કોઈ ખાતરી નહોતી, પરંતુ દરેક પડકારને સ્વીકારી આગળ વધવાની માનસિકતાએ જ તેમને મજબૂત બનાવ્યા. સંઘર્ષને તેમણે ક્યારેય અવરોધ તરીકે નહીં, પરંતુ શીખવાની અને વિકસવાની પ્રક્રિયા તરીકે જોયો.
કાર્યક્રમ દરમિયાન વાતાવરણ ક્યારેક ગંભીર અને વિચારશીલ તો ક્યારેક હળવું અને મનોરંજક બનતું રહ્યું. ‘મહાભારત’ આધારિત રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ, ‘Rewind, Sip and Spill’ સેગમેન્ટ તથા ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રશ્નોત્તરીએ સમગ્ર કાર્યક્રમને વધુ જીવંત બનાવ્યો. વિદ્યાર્થીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક પ્રશ્નો પૂછ્યા અને સૌરભ સાથે સીધો સંવાદ સાધવાની તક મેળવી.
કાર્યક્રમના અંતિમ તબક્કામાં ‘Decoded’ના વિશેષ પ્રતિબિંબાત્મક સેગમેન્ટ દરમિયાન સૌરભ રાજ જૈને કર્મ, સફળતા અને જીવનના હેતુ જેવા વિષયો પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા. તેમણે આ વિષયોને અંતિમ સત્ય તરીકે નહીં, પરંતુ જીવનભર ચાલતી રહેલી એક સતત શોધ તરીકે રજૂ કર્યા.
કાર્યક્રમને સમાપ્ત કરતાં ડૉ. ચાંદની કાપડિયાએ જણાવ્યું કે, “સફળતા હંમેશા ઘોંઘાટભરી કે સીધી રેખામાં મળતી નથી. તેની સાચી ઓળખ એ છે કે વ્યક્તિ પ્રસિદ્ધિ અને સફળતાની ઊંચાઈઓએ પહોંચ્યા પછી પણ કેટલો વિનમ્ર, સ્થિર અને પોતાના મૂળ સાથે જોડાયેલો રહે છે.”
કાર્યક્રમે ઉપસ્થિત સૌને માત્ર એક જાણીતા અભિનેતાના જીવનને નજીકથી જાણવાની તક જ આપી નહીં, પરંતુ સફળતા, સંઘર્ષ અને આત્મવિશ્વાસ અંગે નવી દૃષ્ટિ પણ પ્રદાન કરી.