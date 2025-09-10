નેપાળમાં Gen-Zએ પોતાના નેતા પસંદ કર્યા

નેપાળમાં હિંસક વિરોધ પ્રદર્શનો વચ્ચે રાહત છે. જનરલ ઝેડએ સેના સાથે શાંતિ વાટાઘાટો માટે વચગાળાના નેતાની પસંદગી કરી છે. હવે ભૂતપૂર્વ ચીફ જસ્ટિસ સુશીલા કાર્કી જનરલ ઝેડનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. તમને જણાવી દઈએ કે 10 સપ્ટેમ્બરે જનરલ-ઝેડ ચળવળના સભ્યો વચ્ચે લગભગ 4 કલાક સુધી વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ યોજાઈ હતી, જેમાં ભૂતપૂર્વ ચીફ જસ્ટિસ સુશીલા કાર્કીને વચગાળાના નેતા તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. હવે કાર્કી આગળની બધી વાટાઘાટો માટે જનરલ ઝેડનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
આર્મી ચીફ સાથે મુલાકાત
એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે જનરલ ઝેડ આર્મી ચીફ અશોક રાજ સિગ્ડેલને મળ્યા છે. જોકે, આર્મી ચીફ સમક્ષ ઔપચારિક માંગણીઓ મૂકવામાં આવી નથી. હજુ સુધી કોઈ સમજૂતી થઈ નથી.