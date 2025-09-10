નેપાળમાં 18 જેલભંગ, 6 હજાર કેદીઓ ફરાર, બોર્ડર પર હાઇ એલર્ટ

નેપાળમાં ત્રણ દિવસથી ચાલી રહેલા હોબાળા વચ્ચે 18 જેલમાંથી કેદીઓ ફરાર થઈ ગયા છે. આ ૧૮ જેલમાંથી છ હજાર કેદીઓ ફરાર થઈ ગયા છે. નેપાળમાં મોટી સંખ્યામાં જેલભંગની ઘટનાઓ બાદ ગૃહ મંત્રાલયે સરહદ પર તૈનાત એસએસબીને એલર્ટ કરી દીધી છે. તે જ સમયે, તમામ સરહદી જિલ્લાઓમાં ખાસ તકેદારી વધારવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.
ગૃહ મંત્રાલયે આશંકા વ્યક્ત કરી છે કે સેનાએ નેપાળમાં કબજો સંભાળ્યા પછી જેલમાંથી ફરાર થયેલા લોકો માટે શરૂ કરાયેલ સર્ચ ઓપરેશનને કારણે, નેપાળ સરહદ ખુલ્લી હોવાથી ગુનેગારો સરહદી જિલ્લાઓમાં આવીને આશરો લઈ શકે છે.
આ ઉપરાંત, બેંક લૂંટમાં સામેલ ગુનેગારો અને નેપાળના પોલીસ સ્ટેશનો અને પોલીસ દળમાંથી લૂંટાયેલા હથિયારોને પણ સરહદી વિસ્તારોમાં લાવી શકાય છે અને હથિયારોના દાણચોરો દ્વારા છુપાવવામાં આવી શકે છે.
ગૃહ મંત્રાલયના આ અહેવાલ પછી, નેપાળ સરહદ પર તૈનાત એસએસબી દળોની સંખ્યામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. નેપાળ સરહદ પર કડકાઈ વધારવા માટે SSB ની ઘણી વધારાની કંપનીઓ પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે. તે જ સમયે, જેલ તોડવાની ઘટના પછી રાજ્ય પોલીસ મુખ્યાલયે તમામ સરહદી જિલ્લાઓમાં વધારાનો પોલીસ દળ પણ મોકલ્યો છે, જેથી સરહદી વિસ્તારોમાં સઘન સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરી શકાય.
નેપાળ સરહદને અડીને આવેલા તમામ રસ્તાઓ પર કામચલાઉ ચેક પોસ્ટ્સ સ્થાપવા અને ડ્રોન કેમેરાથી સરહદી વિસ્તારો પર નજર રાખવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.
નેપાળની ભીમફેદી જેલમાંથી 208 કેદીઓ ભાગી ગયા છે. જનેશ્વર જેલમાંથી 572 કેદીઓ, રૌતહટ જેલમાંથી 233 કેદીઓ, પોખરા જેલમાંથી 900 કેદીઓ, મહોતારી જેલમાંથી 576 કેદીઓ ભાગી ગયા હતા. આ જેલમાં 577 કેદીઓ હતા, જેમાંથી 576 ભાગી ગયા હતા.
કાઠમંડુની નારખુ જેલમાંથી 233 કેદીઓ, કૈલાલી જેલમાંથી 612 કેદીઓ, કપિલબસ્તુ જેલમાંથી 459 કેદીઓ, ચિતવન જેલમાંથી 700 કેદીઓ ભાગી ગયા હતા. આ ઉપરાંત નેપાળની સૌથી મોટી જેલ ઝુમકા જેલમાંથી ૧૫૭૫ કેદીઓ ભાગી ગયા છે. જેલ બ્રેક બાદ કંચનપુર જેલમાંથી ૪૫૦ કેદીઓ પણ ફરાર છે.