G20 સમિટ 2023: PM મોદી-ઋષિ સુનક વચ્ચે દ્વિપક્ષીય બેઠક

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને બ્રિટિશ વડા પ્રધાન ઋષિ સુનકે શનિવારે G20 સમિટની બાજુમાં દ્વિપક્ષીય બેઠક યોજી હતી. આ દરમિયાન વ્યવસાયિક સંબંધોને મજબૂત કરવા અને રોકાણને પ્રોત્સાહન આપવાના માર્ગો પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. સુનક શુક્રવારે દિલ્હીમાં આયોજિત G20 સમિટમાં ભાગ લેવા માટે અહીં પહોંચ્યા હતા. બંને નેતાઓએ સમિટના પ્રથમ સત્ર બાદ આ બેઠક યોજી હતી. અગાઉ, સુનકે સ્થળ પર પહોંચ્યા પછી નમસ્કારના ઈશારામાં મોદીનું સ્વાગત કર્યું.

Great to have met PM @RishiSunak on the sidelines of the G20 Summit in Delhi. We discussed ways to deepen trade linkages and boost investment. India and UK will keep working for a prosperous and sustainable planet. pic.twitter.com/7kKC17FfgN

— Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2023