G20 સમિટ 2023: PM મોદીએ G20માં વિશ્વને આપ્યો મંત્ર

ભારત G20 સમિટનું આયોજન કરી રહ્યું છે. આજથી બેઠકોનો પ્રારંભ થયો હતો. તેમાં ભાગ લેવા માટે દુનિયાભરના નેતાઓ દિલ્હી પહોંચી ગયા છે. તેમાં યુએસ પ્રમુખ જો બાઈડન, બ્રિટિશ પીએમ ઋષિ સુનક, કેનેડાના વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડો, ઇટાલીના નવા વડાપ્રધાન જ્યોર્જિયા મેલોની, તુર્કીના રાષ્ટ્રપતિ રેસેપ તૈયપ એર્દોગન, ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ અબ્દેલ ફતાહ અલ-સીસી, દક્ષિણ કોરિયાના રાષ્ટ્રપતિ યુન સુક યેઓલ, ઓસ્ટ્રેલિયાના વડા પ્રધાનનો સમાવેશ થાય છે. એન્થોની અલ્બેનીઝ, સંયુક્ત આરબ અમીરાતના રાષ્ટ્રપતિ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયેદ અલ નાહયાન, બાંગ્લાદેશના વડા પ્રધાન શેખ હસીના અને મોરેશિયસના વડા પ્રધાન પ્રવિંદ કુમાર જુગનાથનો સમાવેશ થાય છે.

Sharing my remarks at the Partnership for Global Infrastructure and Investment & India-Middle East-Europe Economics Corridor event during G20 Summit. https://t.co/Ez9sbdY49W

