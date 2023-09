G20 સમિટમાં નવી દિલ્હી લીડર્સ ઘોષણાપત્રને મંજૂરી

નવી દિલ્હીઃ દેશની રાજધાની નવી દિલ્હીમાં G20 સમિટ જારી છે. વડા પ્રધાન મોદીએ માહિતી આપી હતી કે નવી દિલ્હી G20 નેતાઓની ઘોષણાપત્ર પર બધા દેશોની સહમતી બની છે. તેમણે તમામ સભ્ય દેશોની સંમતિથી નવી દિલ્હી ડિક્લેરેશન પસાર કરી દીધું છે.

નવી દિલ્હી ઘોષણાપત્રમાં નવ વાર વૈશ્વિક આતંકવાદનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. શાંતિ માટે બધા ધર્મોની પ્રતિબદ્ધતાનો સ્વીકાર કર્યો હતો.

G-20 સમિટમાં PM મોદીએ કહ્યું હતું કે કોરોના પછી વિશ્વમાં વિશ્વાસનું સંકટ ઊભું થયું. યુક્રેન યુદ્ધે આ સંકટને વધુ ઘેરું બનાવ્યું. જ્યારે આપણે કોરોનાને હરાવી શકીએ છીએ તો પરસ્પર ચર્ચા દ્વારા વિશ્વાસના આ સંકટને પણ દૂર કરી શકીએ છીએ. આ સમય બધાએ સાથે મળીને આગળ વધવાનો છે.

VIDEO | "I want to announce that there has been a consensus on New Delhi G20 Leaders' Summit Declaration. I announce that this declaration has been adopted," says PM @narendramodi in his remarks during Session 2 of G20 Summit in Delhi.#G20SummitDelhi #G20India2023 pic.twitter.com/F24St74Jff

