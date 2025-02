નવી દિલ્હી રેલ્વે સ્ટેશન પર ભાગદોડ, 15 લોકોના મોત

નવી દિલ્હી રેલ્વે સ્ટેશન પર ભાગદોડમાં ત્રણ બાળકો સહિત 15 લોકોના મોત થયા છે. કેટલાક લોકોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પ્રયાગરાજ મહાકુંભમાં જવા માટે સ્ટેશન પર મોટી ભીડ એકઠી થઈ હતી, ત્યારબાદ નાસભાગ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. LNJP હોસ્પિટલના ચીફ ઇમરજન્સી મેડિકલ ઓફિસરે જણાવ્યું છે કે નવી દિલ્હી રેલ્વે સ્ટેશન પર થયેલા અકસ્માતમાં 3 બાળકો સહિત 15 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 10 લોકો ઘાયલ થયા છે.

At least 15 dead in stampede at New Delhi Railway Station after huge surge in passenger crowds from Kumbh Om shanti 🙏🏻🙏🏻 #NewDelhi #NewDelhiRailwaystation

સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથ સિંહે ટ્વીટ કરીને નવી દિલ્હી રેલ્વે સ્ટેશનથી આ દુઃખદ સમાચાર આપ્યા છે. રેલ્વે પ્લેટફોર્મ પર ભાગદોડને કારણે થયેલા મૃત્યુથી મને ખૂબ જ દુઃખ થયું છે. આ દુઃખની ઘડીમાં મારી સંવેદનાઓ શોકગ્રસ્ત પરિવારો સાથે છે. હું ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું.

Devastating news from New Delhi Railway Station. I am extremely pained by the loss of lives due to stampede on Railway platform. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. Praying for the speedy of the injured.

