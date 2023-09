આંધ્રપ્રદેશના પૂર્વ સીએમ ચંદ્રબાબુ નાયડુની ધરપકડ

તેલુગુ દેશમ પાર્ટીના વડા અને આંધ્રપ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એન ચંદ્રબાબુ નાયડુની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ટીડીપીએ આ અંગે માહિતી આપી છે. ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ (CID) એ સવારે નાયડુ વિરુદ્ધ ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં કાર્યવાહી કરી હતી. 2021માં નાયડુ વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. નાયડુની વહેલી સવારે નંદ્યાલથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી જ્યારે તેઓ શહેરના આરકે ફંક્શન હોલમાં સ્થિત તેમના કેમ્પમાં આરામ કરી રહ્યા હતા. ડીઆઈજી રઘુરામી રેડ્ડીની આગેવાની હેઠળ ભારે પોલીસ દળ અને નંદ્યાલ રેન્જના સીઆઈડી તેની ધરપકડ કરવા પહોંચ્યા હતા.

VIDEO | Chandrababu Naidu orchestrated Rs 550 crore Skill Development Corporation fraud, says Andhra Pradesh police.

“The conspiracy behind the entire scheme and orchestration of the transfer of public funds from government to private entities via shell companies has taken… pic.twitter.com/rd10sBHqbx

— Press Trust of India (@PTI_News) September 9, 2023