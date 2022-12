G-20 સમિટ : મિત્ર પીએમ મોદીને ટેકો આપવા માટે ઉત્સાહિત : જો બાઈડન

દેશની સાથે સાથે દુનિયાની નજર ભારતમાં આગામી વર્ષે યોજાનારી G-20 સમિટ પર કેન્દ્રિત છે. દેશમાં એક તરફ તૈયારીઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે તો બીજી તરફ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બાઈડન પણ આ સમિટની રાહ જોઈ રહ્યા છે. તેમની આતુરતાનો અંદાજ એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે તેમણે G-20 સમિટ માટે સંદેશો આપ્યો છે.

US congratulates India on its G20 presidency, looks forward to sharing challenges like climate, energy, and food crisis

ભારતના G20 પ્રમુખપદનો કાર્યકાળ ગુરુવારે સત્તાવાર રીતે શરૂ થયો હતો. ભારતમાં યોજાનારી જી-20 સમિટ માટેના સંદેશમાં જો બાઈડને કહ્યું કે તેઓ જી-20ના ભારતીય પ્રમુખપદ દરમિયાન મારા મિત્ર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સમર્થન આપવા આતુર છે. આ સાથે તેમણે આબોહવા, ઉર્જા અને ખાદ્ય કટોકટી વિશે પણ વાત કરી અને કહ્યું કે અમેરિકા અને ભારત આબોહવા, ઉર્જા અને ખાદ્ય કટોકટી જેવા પડકારોનો સામનો કરતી વખતે ટકાઉ અને સર્વસમાવેશક વિકાસને આગળ ધપાવશે.

India is a strong partner of the United States, and I look forward to supporting my friend Prime Minister Modi during India’s G20 presidency.

Together we will advance sustainable and inclusive growth while tackling shared challenges like the climate, energy, and food crises. https://t.co/EsTK9XdsCp pic.twitter.com/dTpBdiTJM0

