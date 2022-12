રાહુલ ગાંધીએ ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન RSS-BJP પર નિશાન સાધ્યું હતું. રાહુલ ગાંધીએ મધ્યપ્રદેશના આગરમાં જાહેર સભા દરમિયાન કહ્યું, RSS-BJPના લોકો ‘જય સિયા રામ’ ના નારા લગાવતા નથી. તેઓ જય સિયા રામ નથી બોલતા કારણ કે તેઓ સીતાનું સન્માન નથી કરતા. મહિલાઓને તેમના સંગઠનમાં કોઈ સ્થાન નથી. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, RSSના લોકો ભગવાન રામની ભાવના નથી અપનાવતા. રામે ક્યારેય નફરત ફેલાવી નથી, કોઈનું અપમાન નથી કર્યું. કોંગ્રેસની ભારત જોડો યાત્રા મધ્યપ્રદેશ બાદ રાજસ્થાન જશે. રાજસ્થાન પછી તે હરિયાણા અને પછી દિલ્હી જશે. તેમણે કહ્યું કે, ભાજપના લોકો એક ધર્મ સાથે બીજા ધર્મને લડાવે છે. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, ભગવાન રામ જીવનનો માર્ગ હતા.

રામ એટલે જીવન જીવવાની રીત

રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું, મને એક પંડિતે કહ્યું કે ભગવાન રામ સંન્યાસી હતા. ગાંધીજીનું સૂત્ર હતું હે રામ. હે રામનો અર્થ જીવનનો માર્ગ છે. આ યાત્રા દેશના લોકોની યાત્રા છે. આ યાત્રામાં કોઈ થાક નથી. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે, હું આ યાત્રામાં લાખો લોકોને મળ્યો છું. ખેડૂતનું કહેવું છે કે યુરિયા મળતું નથી. વેપારીનું કહેવું છે કે જીએસટી અને નોટબંધીને કારણે ધંધો થંભી ગયો છે.

I will laugh with you,

And wipe your tears,

I will raise your voice,

And fight your fears.#BharatJodoYatra pic.twitter.com/ie4C4qtjl8

— Congress (@INCIndia) December 2, 2022