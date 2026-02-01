Budget 2026 : જાણો બજેટમાં શું સસ્તું થશે અને શું મોંઘુ..

નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રવિવારે લોકસભામાં દેશનું સામાન્ય બજેટ (કેન્દ્રીય બજેટ 2026) રજૂ કર્યું અને તેમના બજેટ ભાષણમાં અનેક મોટી જાહેરાતો કરી. મોદી સરકારમાં નાણામંત્રી તરીકે આ તેમનું સતત નવમું બજેટ હતું. સીતારમણે ઘણી વસ્તુઓ પર કસ્ટમ ડ્યુટીમાં ઘટાડો કરવાની જાહેરાત કરી, એટલે કે તે બધી સસ્તી થશે. ચાલો જાણીએ કે બજેટની જાહેરાતો પછી કઈ વસ્તુઓ સસ્તી થશે અને કઈ વધુ મોંઘી થશે.

નાણામંત્રીએ તેમના બજેટ ભાષણમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતમાં ઉત્પાદિત વસ્તુઓ પર ખાસ કરીને કસ્ટમ ડ્યુટીમાં ઘટાડો કરવામાં આવી રહ્યો છે. કેટલીક વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ કરતા, તેમણે કહ્યું કે ચામડા અને કાપડની નિકાસ પણ ડ્યુટી-મુક્ત રહેશે. આ વસ્તુઓ પર કસ્ટમ ડ્યુટીમાં ઘટાડો લાગુ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં મૂળભૂત કસ્ટમ ડ્યુટીમાં ઘટાડો લાગુ કરવામાં આવશે.

આ વસ્તુઓ સસ્તી થશે

  • કપડાં
  • ચામડાની વસ્તુઓ
  • સિન્થેટિક ફૂટવેર
  • ચામડાની પ્રોડક્ટ્સ
  • 17 કેન્સર અને ડાયાબિટીસની દવાઓ ડ્યુટી ફ્રી
  • લિથિયમ-આયન સેલ
  • મોબાઇલ બેટરી સસ્તી થશે
  • સોલાર ગ્લાસ સસ્તી થશે
  • મિશ્ર ગેસ સીએનજી
  • ઇવી
  • માઇક્રોવેવ ઓવન
  • એરક્રાફ્ટ ઇંધણ
  • વિદેશ પ્રવાસ

વિદેશમાં અભ્યાસથી લઈને રમતગમતની વસ્તુઓ સસ્તી થશે

કાચા ચામડા અને સંબંધિત સામગ્રી પર ડ્યુટી કાપથી જૂતા અને બેગ સસ્તા થશે, જ્યારે બેટરી જેવા મોબાઇલ ફોનના ભાગો સસ્તા થશે, જેના કારણે ફોનના ભાવમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. વધુમાં, સરકારે વિદેશી શિક્ષણને સસ્તું બનાવવા અંગે એક મોટી જાહેરાત કરી છે, કારણ કે TCS વ્યાજ દર 5% થી ઘટાડીને 2% કરવામાં આવ્યો છે. રમતગમત સંબંધિત વસ્તુઓ પણ સસ્તી થશે, કારણ કે આ વસ્તુઓ પર કસ્ટમ ડ્યુટી ઘટાડવામાં આવી છે.

આ ક્ષેત્રોમાં ફુગાવો વધશે

વધુમાં, જે ક્ષેત્રોમાં કસ્ટમ ડ્યુટી વધારવામાં આવી છે, એટલે કે, જે વસ્તુઓ મોંઘી થવા જઈ રહી છે. તેમાં, સૌથી ઉપર, દારૂ, ભંગાર અને ખનિજોનો સમાવેશ થાય છે.

