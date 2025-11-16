બિહારની નવી સરકાર માટે ફોર્મ્યુલા તૈયાર?

બિહારમાં નવી એનડીએ સરકાર બનાવવાની પ્રક્રિયા હવે સહમતિ પર પહોંચી રહી છે. સરકાર રચના અંગે ભાજપ અને જેડીયુ વચ્ચેની વાતચીતનો પ્રથમ રાઉન્ડ પૂર્ણ થયો છે. સૂત્રો કહે છે કે કેબિનેટ ભાગીદારી માટે ફોર્મ્યુલા લગભગ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે, અને ચર્ચાઓ આગળના તબક્કામાં આગળ વધી ગઈ છે. સૂત્રો અનુસાર, છ ધારાસભ્યો માટે એક મંત્રી પદનો ફોર્મ્યુલા અમલમાં મુકાઈ શકે છે, અને બંને પક્ષો વચ્ચે સર્વસંમતિ ઊભી થતી દેખાય છે. આ માળખાને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે જેડીયુએ દિલ્હીમાં ભાજપના ટોચના નેતાઓ સાથે ચર્ચા પૂર્ણ કરી છે.
જેડીયુના રાષ્ટ્રીય કાર્યકારી પ્રમુખ સંજય કુમાર ઝા આજે પટના પરત ફરશે. દિલ્હીમાં ચર્ચા બાદ, તેઓ સીધા મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારને મળશે અને સરકાર રચના સંબંધિત મુખ્ય મુદ્દાઓ માટે રોડમેપ રજૂ કરશે. પટના પહોંચ્યા પછી, તેઓ જેડીયુ વિધાનસભા પક્ષની બેઠક અને એનડીએ વિધાનસભા પક્ષની બેઠકની તૈયારીઓ પણ આગળ વધારશે.
JDU ની બેઠક કાલે બોલાવવામાં આવી શકે છે
JDU ના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, JDU વિધાનસભા પક્ષની બેઠક કાલે બોલાવવામાં આવી શકે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે NDA 18 નવેમ્બર સુધીમાં પોતાના નેતાની પસંદગીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરશે. સરકાર રચનાની ઔપચારિક જાહેરાત પણ ગમે ત્યારે થઈ શકે છે.
NDA ના નેતાઓ દિલ્હી પહોંચશે
ભાજપ હવે સરકાર રચના અંગે તેના બાકીના સાથી પક્ષો સાથે વાતચીત કરી રહી છે. આ સંદર્ભમાં, HAM ના વડા અને કેન્દ્રીય મંત્રી જીતન રામ માંઝી આજે ગયાથી દિલ્હી પહોંચશે. માંઝી ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને ભાજપના વરિષ્ઠ નેતાઓને મળવાના છે.
ઉપેન્દ્ર કુશવાહા પણ પટણાથી દિલ્હી રવાના થયા છે અને અમિત શાહ સાથે મુલાકાત કરશે. દરમિયાન, ચિરાગ પાસવાન પણ આજે પટણાથી દિલ્હી રવાના થઈ રહ્યા છે. RLJP, HAM અને RLM ના નેતાઓ સાથે દિલ્હીમાં સરકાર રચના અંગે મહત્વપૂર્ણ બેઠકો યોજાશે. સૂત્રો કહે છે કે બિહારમાં નવી NDA સરકારનું માળખું આગામી 48-72 કલાકમાં સ્પષ્ટ થઈ જશે, અને મંત્રી પદોની યાદી પણ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે.
RLM ની બેઠકમાં શું થયું?
રવિવારે ઉપેન્દ્ર કુશવાહ દિલ્હી જતા પહેલા, RLM એ ધારાસભ્ય પક્ષની બેઠક બોલાવી. તેમાં ચારેય નવા ચૂંટાયેલા RLM ધારાસભ્યો – સ્નેહલતા કુશવાહ, માધવ આનંદ, રામેશ્વર મહતો અને આલોક કુમાર સિંહ – હાજર રહ્યા હતા. આ બેઠકની અધ્યક્ષતા પ્રદેશ પ્રમુખ મદન દ્વારા કરવામાં આવી હતી. RLM ધારાસભ્ય પક્ષે રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ ઉપેન્દ્ર કુશવાહને સરકાર રચના વાટાઘાટો અને અન્ય તમામ નિર્ણયો લેવા માટે અધિકૃત કર્યા હતા.