IND vs SA: ભારતની સૌથી શરમજનક ટેસ્ટ ક્રિકેટ હાર

ટીમ ઈન્ડિયાનો દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ખૂબ જ ખરાબ શરૂઆત થઈ હતી. શ્રેણીની પહેલી મેચ કોલકાતાના ઐતિહાસિક ઈડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી, જ્યાં ભારત 30 રનથી હારી ગયું હતું. આ હાર ટીમ ઈન્ડિયાનો ઘરઆંગણે સૌથી શરમજનક હાર સાબિત થઈ. બંને ટીમો વચ્ચેનો મેચ લો-સ્કોરિંગ હતો. બંનેમાંથી કોઈ પણ ઇનિંગ 200 રન બનાવી શક્યો નહીં, જેના કારણે સમગ્ર મેચ દરમિયાન બોલિંગનું વર્ચસ્વ રહ્યું. ભારતીય ટીમ અંતિમ ઇનિંગમાં 124 રનના લક્ષ્યાંકને પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ રહી, ફક્ત 93 રન બનાવી શકી.
આ મેચમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને ફક્ત 159 રનમાં ઓલઆઉટ કર્યું. ત્યારબાદ તેઓએ 189 રન બનાવીને 30 રનની મહત્વપૂર્ણ લીડ મેળવી. દક્ષિણ આફ્રિકા તેમની બીજી ઇનિંગમાં ફક્ત 153 રન બનાવી શક્યું, 123 રનની લીડ મેળવી, પરંતુ આ કુલ સ્કોર તેમના માટે મેચ-વિનિંગ સ્કોર સાબિત થયો.
આ પહેલી વાર છે જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા ભારતમાં આટલા નાના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે હારી ગઈ છે. આ પહેલા, તેઓ 2024 માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ઘરઆંગણે 147 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા હતા. આનો અર્થ એ થયો કે ભારતીય ટેસ્ટ ક્રિકેટના 92 વર્ષના ઇતિહાસમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ આટલો અપમાનજનક દિવસનો અનુભવ કર્યો છે.
ટીમ ઈન્ડિયાને 2024 માં મુંબઈમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. 147 ના લક્ષ્યાંકના જવાબમાં, ભારતીય ટીમ 121 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. આ બે મેચો સિવાય, ટીમ ઈન્ડિયા ઘરઆંગણે 200 થી ઓછા રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે ક્યારેય મેચ હાર્યું નથી.