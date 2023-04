પંજાબના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પ્રકાશ સિંહ બાદલનું નિધન

પંજાબના પૂર્વ સીએમ પ્રકાશ સિંહ બાદલનું નિધન થયું છે. તેમણે 95 વર્ષની વયે મોહાલીની ફોર્ટિસ હોસ્પિટલમાં સવારે 8.30 વાગ્યે અંતિમ શ્વાસ લીધા. સોમવારે તેમને હોસ્પિટલના ઇન્ટેન્સિવ કેર યુનિટ (ICU)માં પણ રાખવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ડૉક્ટરો તેમના સ્વાસ્થ્ય પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા હતા. વરિષ્ઠ શિરોમણી અકાલી દળ (SAD) નેતાને શ્વાસ લેવામાં તકલીફની ફરિયાદ બાદ એક અઠવાડિયા પહેલા મોહાલીની ફોર્ટિસ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ગયા અઠવાડિયે કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ અને સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહે બાદલની તબિયત વિશે પૂછપરછ કરી અને તેમના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની કામના કરી.

પંજાબના પાંચ વખત મુખ્યમંત્રી રહી ચૂકેલા બાદલને પણ ગેસ્ટ્રાઈટિસ અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફને કારણે ગયા વર્ષે જૂનમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. કોવિડ પછીની આરોગ્ય તપાસ માટે તેને ફેબ્રુઆરી 2022 માં મોહાલીની એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. બાદલ ગયા વર્ષે જાન્યુઆરીમાં કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત થયા હતા અને તેમને લુધિયાણાની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

બે દિવસના રાષ્ટ્રીય શોકની જાહેરાત

પંજાબના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને શિરોમણી અકાલી દળના સંરક્ષક પ્રકાશ સિંહ બાદલના નિધન બાદ કેન્દ્ર સરકારે બે દિવસના રાષ્ટ્રીય શોકની જાહેરાત કરી છે.

27 એપ્રિલે બાદલ ગામમાં અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે

આવતીકાલે સવારે 10:00 થી 12:00 દરમિયાન, પ્રકાશ સિંહ બાદલના મૃતદેહને ચંદીગઢના સેક્ટર 28 સ્થિત પાર્ટી કાર્યાલયમાં લાવવામાં આવશે. અહીં લોકોને દર્શન કરાવવામાં આવશે. આ પછી, છેલ્લી યાત્રા ચંદીગઢથી શરૂ થશે અને ગામ બાદલ જશે, જેમાં રાજપુરા, પછી પટિયાલા, પછી સંગરુર, પછી બરનાલા, રામપુરા, ફૂલ, ભટિંડા માર્ગમાં બાદલ ગામ પહોંચશે. 27ના રોજ બપોરના 1 કલાકે બાદલ ગામ ખાતે અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે.

રાષ્ટ્રપતિએ શોક વ્યક્ત કર્યો હતો

દેશના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ટ્વિટ કર્યું કે શ્રી પ્રકાશ સિંહ બાદલ આઝાદી પછીના સૌથી મોટા રાજકીય દિગ્ગજોમાંથી એક હતા. જાહેર સેવામાં તેમની અનુકરણીય કારકિર્દી મોટાભાગે પંજાબ સુધી સીમિત હોવા છતાં, તેઓ સમગ્ર દેશમાં આદર પામ્યા હતા. તેમના પરિવાર અને ચાહકો પ્રત્યે મારી દિલથી સંવેદના.

આપણા દેશ માટે ઘણું યોગદાન આપ્યું – પીએમ મોદી

પંજાબના પૂર્વ સીએમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરતા પીએમ મોદીએ ટ્વિટ કર્યું કે તેઓ શ્રી પ્રકાશ સિંહ બાદલના નિધનથી ખૂબ જ દુઃખી છે. તેઓ ભારતીય રાજનીતિની જબરદસ્ત વ્યક્તિ હતા, અને એક નોંધપાત્ર રાજનેતા હતા જેમણે આપણા દેશ માટે ઘણું યોગદાન આપ્યું હતું. તેમણે પંજાબની પ્રગતિ માટે અથાક મહેનત કરી અને મુશ્કેલ સમયમાં રાજ્યને સાથ આપ્યો.

રાહુલ ગાંધીએ શોક વ્યક્ત કર્યો હતો

કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ ટ્વિટ કરીને કહ્યું કે પંજાબના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને શિરોમણી અકાલી દળના પૂર્વ અધ્યક્ષ સરદાર પ્રકાશ સિંહ બાદલના નિધનના સમાચાર દુઃખદ છે. તેઓ ભારત અને પંજાબના રાજકારણના આજીવન નેતા હતા. હું શ્રી સુખબીર સિંહ બાદલ સહિત તેમના તમામ શોકગ્રસ્ત પરિવારના સભ્યો અને સમર્થકો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું.

રાજનાથ સિંહે શોક વ્યક્ત કર્યો હતો

કેન્દ્રીય મંત્રી રાજનાથ સિંહે પંજાબના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને શિરોમણી અકાલી દળના સંરક્ષક પ્રકાશ સિંહ બાદલના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો હતો.

પંજાબના સીએમએ શોક વ્યક્ત કર્યો

પંજાબના સીએમ ભગવંત માને કહ્યું કે પંજાબના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પ્રકાશ સિંહ બાદલના નિધનના દુઃખદ સમાચાર મળ્યા છે.

દિલ્હીના સીએમએ શોક વ્યક્ત કર્યો

દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલે ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે પંજાબના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સરદાર પ્રકાશ સિંહ બાદલના નિધન અંગે ખૂબ જ દુઃખદ માહિતી મળી છે. વાહેગુરુજી તેમના આત્માને તેમના પવિત્ર ચરણોમાં સ્થાન આપે. મારી સંવેદના સુખબીર બાદલ જી અને તેમના સમગ્ર પરિવાર સાથે છે.

યુપીના સીએમ યોગીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

યુપીના સીએમ યોગીએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે પંજાબના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પ્રકાશ સિંહ બાદલનું નિધન ખૂબ જ દુઃખદ છે. મારી સંવેદના શોકગ્રસ્ત પરિવારો સાથે છે. ભગવાન દિવંગત આત્માને તેમના પરમ ધામમાં સ્થાન આપે અને તેમના શોકગ્રસ્ત સમર્થકો અને પરિવારના સભ્યોને આ અપાર દુ:ખ સહન કરવાની શક્તિ આપે. ઓમ શાંતિ.