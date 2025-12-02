વિપક્ષના હોબાળા બાદ સંસદમાં આવતા અઠવાડિયે ‘ચૂંટણી સુધારા’ પર ચર્ચા થશે

સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન, વિપક્ષે વારંવાર SIRનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે અને આ બાબતે ચર્ચાની માંગ કરી છે. બે દિવસની મુલતવી રાખ્યા પછી, કેન્દ્ર સરકારે હવે SIR પર ચર્ચા માટે સંમતિ આપી છે. સરકારી સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારે SIR પર ચર્ચા માટે બુધવાર, 10 ડિસેમ્બરનો દિવસ નક્કી કર્યો છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, કેન્દ્ર સરકારે 150 વર્ષ જૂના રાષ્ટ્રીય ગીત, વંદે માતરમ પર ચર્ચાની માંગ કરી હતી. મંગળવારે, વંદે માતરમ પર સંસદમાં હોબાળો થયો હતો, જેના કારણે વિપક્ષે વળતો પ્રહાર કર્યો હતો.
જોકે, વિપક્ષે આગ્રહ કર્યો હતો કે વંદે માતરમ પર ચર્ચા કરતા પહેલા સરકારે SIR મુદ્દા પર ચર્ચા કરવી જોઈએ. નોંધપાત્ર રીતે, સંસદના શિયાળુ સત્ર દરમિયાન 12 રાજ્યોમાં મતદાર યાદીઓના સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) પર વિપક્ષના ચાલી રહેલા વિરોધ વચ્ચે, નરેન્દ્ર મોદી સરકારે મંગળવારે કહ્યું કે તે માત્ર SIR જ નહીં પરંતુ વ્યાપક અર્થમાં ચૂંટણી સુધારાઓ પર ચર્ચા કરવા તૈયાર છે.