“સંચાર સાથી” મોબાઇલ એપ પર જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાનું મોટું નિવેદન

કેન્દ્રીય સંચાર મંત્રી જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ “સંચાર સાથી” મોબાઇલ એપ અંગે વિપક્ષ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા છે. સંસદમાં મીડિયાના પ્રશ્નોના જવાબમાં તેમણે કહ્યું કે જો લોકો “સંચાર સાથી” એપનો ઉપયોગ કરવા માંગતા નથી, તો તેઓ તેને અનઇન્સ્ટોલ કરી શકે છે. આ મોબાઇલ એપને દરેક માટે સુલભ બનાવવાની સરકારની ફરજ છે, પરંતુ વપરાશકર્તાઓ પાસે તેને તેમના ઉપકરણો પર રાખવી કે નહીં તે પસંદગી છે.

કંપનીઓને એપ્સ પ્રી-લોડ કરવાનો આદેશ

દૂરસંચાર વિભાગે સ્માર્ટફોન ઉત્પાદકોને મોબાઇલ હેન્ડસેટ પર “સંચાર સાથી” મોબાઇલ એપને એવી રીતે પ્રી-લોડ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે કે જેથી તે દૂર ન થાય. જોકે, વિપક્ષે આ આદેશનો વિરોધ કર્યો છે, તેને મૂળભૂત અધિકારોનું ઘોર ઉલ્લંઘન અને ગોપનીયતાના અધિકારનું ઉલ્લંઘન ગણાવ્યું છે. પ્રિયંકા ગાંધી અને ઇમરાન મસૂદે કેન્દ્ર સરકાર પર સરમુખત્યારશાહીનો આશરો લેવાનો અને દેશને ઉત્તર કોરિયામાં ફેરવવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

આ એપ મોબાઇલ યુઝર્સની સલામતી માટે છે

જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ કહ્યું કે જ્યારે વિપક્ષને કોઈ સમસ્યા ન હોય ત્યારે તેઓ કંઈક શોધવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ અમે આમાં તેમને મદદ કરી શકતા નથી. સરકારનું કર્તવ્ય મોબાઇલ યુઝર્સને મદદ કરવાનું અને તેમની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવાનું છે. સંચાર સાથી એપ દરેક યુઝરને તેમની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા સક્ષમ બનાવશે. સંચાર સાથી વેબ પોર્ટલ પર 200 મિલિયનથી વધુ ડાઉનલોડ્સ છે, અને આ એપ 15 મિલિયનથી વધુ ડાઉનલોડ્સ છે. જરા જુઓ કે આ એપ કેટલા લોકોને ફાયદો કરાવી રહી છે.

આ એપ દ્વારા 2 મિલિયન ચોરાયેલા ફોન શોધી કાઢવામાં આવ્યા

સંચાર સાથી એપ દ્વારા આશરે 17.5 મિલિયન નકલી મોબાઇલ કનેક્શન ડિસ્કનેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે. લગભગ 2 મિલિયન ચોરાયેલા ફોન શોધી કાઢવામાં આવ્યા છે, અને આશરે 750,000 ચોરાયેલા ફોન તેમના માલિકોને પરત કરવામાં આવ્યા છે. આ બધું સંચાર સાથીને કારણે શક્ય બન્યું છે. આ એપ જાસૂસી કે કોલ મોનિટરિંગ માટે નથી; તે ગ્રાહકોની સુરક્ષા માટે છે. હું ગેરસમજો દૂર કરવા માંગુ છું અને કહેવા માંગુ છું કે વપરાશકર્તાઓ તેમની ઇચ્છા મુજબ એપને સક્રિય-નિષ્ક્રિય કરી શકે છે.

