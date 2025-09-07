પંજાબમાં પૂરથી પરિસ્થિતિ વધુ વણસી, 46 લોકોના મોત

પંજાબમાં વિનાશક પૂરમાં મૃત્યુઆંક 46 પર પહોંચી ગયો છે, જ્યારે 1.75 લાખ હેક્ટર જમીન પર ઉભા પાકનો નાશ થયો છે. અધિકારીઓએ શનિવારે આ માહિતી આપી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિભાવ દળ (NDRF), સેના, સરહદ સુરક્ષા દળ, પંજાબ પોલીસ અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે રાહત અને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. પંજાબ દાયકાઓમાં સૌથી ભયાનક પૂરનો સામનો કરી રહ્યું છે. હિમાચલ પ્રદેશ અને જમ્મુ અને કાશ્મીરના કેચમેન્ટ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદને કારણે સતલજ, બિયાસ અને રાવી નદીઓ અને મોસમી નાળાઓમાં પાણી ભરાઈ જવાને કારણે આ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે.

Patiala: A view of the submerged area alongside the Ghaggar River after a rise in water level in Patiala, Monday, September 1, 2025. (IANS)

આ ઉપરાંત, તાજેતરના દિવસોમાં પંજાબમાં ભારે વરસાદને કારણે પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ છે, જેના કારણે લોકોની મુશ્કેલીઓ વધી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે શનિવારે પોંગ ડેમનું પાણીનું સ્તર નજીવું ઘટીને 1,394.19 ફૂટ નોંધાયું હતું, જોકે તે હજુ પણ તેની મહત્તમ મર્યાદા 1,390 ફૂટથી ચાર ફૂટ ઉપર છે. શુક્રવારે સાંજે ડેમનું પાણીનું સ્તર ૧,૩૯૪.૮ ફૂટ હતું. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, શુક્રવારે ડેમમાં પાણીનો પ્રવાહ ૯૯,૬૭૩ ક્યુસેક હતો, જે ઘટીને ૪૭,૧૬૨ ક્યુસેક થયો હતો, જ્યારે છોડવામાં આવતો પાણીનો પ્રવાહ ૯૯,૬૭૩ ક્યુસેક પર યથાવત રહ્યો હતો. ભાખરા ડેમના કિસ્સામાં, શનિવારે પાણીનું સ્તર ૧,૬૭૮.૧૪ ફૂટ નોંધાયું હતું, જે શુક્રવારે ૧,૬૭૮.૪૭ ફૂટ હતું. સતલજ નદી પર બનેલા આ ડેમમાં ૬૨,૪૮૧ ક્યુસેકનો પ્રવાહ અને ૫૨,૦૦૦ ક્યુસેકનો સ્રાવ હતો.

રાજ્યના નાણામંત્રી હરપાલ સિંહ ચીમાએ પૂરને પાંચ દાયકામાં સૌથી ભયાનક પૂર ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે પંજાબ અને પડોશી પહાડી રાજ્યોમાં અવિરત વરસાદથી વ્યાપક વિનાશ થયો છે, જેના કારણે તમામ જિલ્લાઓના લગભગ ૨,૦૦૦ ગામડાઓ પ્રભાવિત થયા છે. તાજેતરના બુલેટિન મુજબ, ૩.૮૭ લાખથી વધુ લોકો પ્રભાવિત થયા છે અને ૪૬ લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ છે. ૧ ઓગસ્ટથી ૫ સપ્ટેમ્બર દરમિયાન, ૧૪ જિલ્લાઓમાંથી ૪૩ લોકોના મોત નોંધાયા હતા. ૨૩ જિલ્લાઓના કુલ ૧,૯૯૬ ગામો પૂરથી પ્રભાવિત થયા છે. હોશિયારપુર અને અમૃતસરમાં સૌથી વધુ સાત લોકોના મોત નોંધાયા છે. ત્યારબાદ પઠાણકોટમાં છ, બરનાલામાં પાંચ, લુધિયાણા અને ભટિંડામાં ચાર, માનસામાં ત્રણ, ગુરદાસપુર, રૂપનગર અને એસએએસ નગરમાં બે-બે અને પટિયાલા, સંગરુર, ફાઝિલ્કા અને ફિરોઝપુરમાં એક-એક વ્યક્તિના મોત થયા છે. પઠાણકોટમાં ત્રણ લોકો ગુમ છે.

